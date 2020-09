Hotel fazenda em São Lourenço (MG) oferece boa gastronomia

Redação

Do Rota de Férias



10/09/2020 | 17:48



São Lourenço, em Minas Gerais, é uma boa pedida para quem busca relaxar e comer muito bem nas férias. O Hotel Fazenda Bavária, que fica a menos de 15 minutos da cidade, é uma boa dica de hospedagem na região. O local oferece clima de fazenda e muito contato com a natureza, com atrações para pessoas de todas as idades.

Com apartamentos e quatro categorias de chalés (Standard, Família, Superior e Master), o hotel fazenda oferece diversas opções de lazer, como piscina com toboágua, piscina coberta, fazendinha, passeio a cavalo ou de charrete, academia, salão de jogos e sauna. Os fãs de gastronomia podem aproveitar a visita para provar algumas das melhores receitas da comida tradicional mineira.

Além das atrações oferecidas dentro do hotel fazenda, é possível conhecer alguns pontos turísticos de São Lourenço. A cidade é conhecida por fazer parte do famoso circuito das águas de Minas e tem o Parque das Águas como seu principal ponto turístico.

O município ainda conta com outros atrativos, como feira de artesanato, trenzinho da alegria, fontes com água mineral de propriedades terapêuticas e medicinais, teleférico que leva ao mirante de São Lourenço e a estação do Trem das Águas, com uma locomotiva a vapor que leva os passageiros para um passeio pelas belezas locais.