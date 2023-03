Onde comer em Chicago: 11 restaurantes para todos os gostos

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



22/03/2023 | 15:55



Quando se pensa em o que fazer em Chicago, a gastronomia vem logo à mente. Há tantas opções na cidade, que muitas vezes o viajante fica perdido na hora de escolher onde comer em Chicago. Confira uma lista com dez restaurantes, chiques e econômicos, recomendados por quem mora na Windy City.

Onde comer em Chicago

Paulo Basso Jr. Portillo’s & Barnelli’s

RPM Steak – Este elegante restaurante vive lotado, e motivos não faltam para isso. Quem gosta de carne encontra aqui cortes suculentos de bois nobres, como wagyu e kobe beff – os valores dos pratos que podem ser compartilhados por duas pessoas giram em torno de US$ 80. De sobremesa, vá no bolo de chocolate com folhas de ouro ou no crème brûlée de pistache.

Marisol – Este restaurante situado no piso térreo do Museum of Contemporary Art Chicago faz a linha moderninha. Serve bons drinques e alguns pratos saborosos, como as vieiras seladas com inhame branco, ervas e manteiga (foto que ilustra esta matéria). Se puder, jante por lá às terças-feiras e, quando acabar a refeição, suba ao último andar, onde rolam shows de blues e jazz no terraço. Ali também há um bar que serve bons drinques.

Paulo Basso Jr. Nisos Mediterranean

Nisos Mediterranean – O Nisos Mediterranean, no coração de West Loop, serve frutos do mar e pratos de estilo grego em um ambiente de encher os olhos. Não saia de lá sem experimentar a salada de caranguejo, o abadejo aberto na mesa e, de sobremesa, a pavlova cheesecake.

Table Donkey & Stick – Na hora de decidir onde comer em Chicago, vale a pena fugir de vez em quando da Downtonw. Esta casa, por exemplo, fica próxima à Logan Square, área com grande agito noturno, cheia de bares. Saboroso, o restaurante desponta no Guia Michelin na categoria Bib Gourmand (não tem estrela, mas é indicada). Destaque para a charcutaria, servida em ótimos petiscos, e também para os queijos.

Pizzeria Uno – A famosa pizza de Chicago parece uma torta e divide opiniões. Tem massa bem grossa e crocante, feita em uma forma alta, com bastante molho e queijo. É conhecida como deep pizza. A Uno é uma das casas mais tradicionais que servem a redonda.

Paulo Basso Jr. Pizzaria Giordano’s

Giordano’s – A Uno talvez seja a pizzaria mais famosa de Chicago, mas se você perguntar hoje aos moradores quem serve a melhor deep pizza da cidade, boa parte deles vai indicar a Giordano´s. Passe lá para tirar a prova.

Portillo’s & Barnelli’s – O prato mais típico de Chicago é um hot-dog, mas não se trata de um pão com salsicha qualquer. O sanduba vem com muito picles, o que faz toda a diferença (para quem ama ou odeia).

Flight Club – Esta casa ganhou fama por permitir aos visitantes jogar dados em um ambiente com registros eletrônicos, semelhante a um boliche. Enquanto se diverte, a galera prova lanches saborosos e tem à disposição drinques criativos, muitos deles com desenhos. Pois é, na hora de pensar onde comer em Chicago, dá até para se divertir ao mesmo tempo.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Half Sour – Boa opção para a hora do almoço, com lanches gostosos e pratos rápidos. As massas são boas apostas. É um restaurante com pratos baratos, que giram em torno de US$ 10 e US$ 15. Apesar de simples, tem um bar subterrâneo, o que costuma atrair famosos em busca de privacidade. Johnny Depp, por exemplo, é um dos artistas que já esteve por lá.

Paulo Basso Jr. Lure Fish

Lure Fishbar – Para quem gosta de gastronomia oriental, a dica é o Lure Fishbar, que fica no fofíssimo 21c Museum Hotel. Os sushis, sashimis e rolls são preparados com esmero e muito saborosos.

The Purple Pig – Este restaurante mediterrâneo oferece uma culinária inovadora e deliciosa, com pratos como lula grelhada e presunto ibérico. Não saia de lá sem provar a mandíbula e a barriga de porco. Sério, ambos os pratos são demais.

Como economizar nos ingressos em Chicago

Paulo Basso Jr. Cloud Gate, o famoso “bean” de Chicago

Uma boa maneira de economizar nos ingressos dos pontos turísticos de Chicago, caso você vá a pelo menos cinco deles, é comprar um Chicago CityPASS, como mencionei acima. O bilhete, que custa US$ 134 para adultos e US$ 104 para crianças de 3 a 11 anos, dá acesso a:

Shedd Aquarium

Skydeck Chicago

E mais três entre as seguintes atrações:

Field Museum

Art Institute of Chicago

Museum of Science and Industry

Plataforma de observação 360 Chicago

Adler Planetarium

Shoreline Sightseeing Architecture River Tour

Se você selecionar, por exemplo, o Shedd Aquarium, o Skydeck Chicago, o Art Institute of Museum, o Chicago 360 e o Shoreline Sightseeing Architecture River Tour, somando o valor dos tíquetes individuais para adultos de cada atração, vai gastar US$ 150. Dependendo da combinação, com o Chicago CityPASS, a economia chega a 48%.

Outra vantagem é que, com o Chicago CityPASS, dá para fazer reservas com antecedência em algumas atrações. Quem tem o tíquete também garante acesso por filas mais rápidas a locais como o Skydeck e o museu Art Institute of Chicago, o que permite ganhar muito tempo.