Chess Records: conheça o templo do blues em Chicago

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



22/03/2023 | 15:55



Durante uma visita a Chicago, nos Estados Unidos, talvez apenas os grandes fãs do Rollings Stones se atentem ao endereço 2.120 South Michigan Avenue. O local, que empresta o nome a uma música da banda de rock britânica, é o palco principal da Chess Records, a mais célebre gravadora de blues de todos os tempos.

Atualmente em fase de restauração, com o objetivo de um dia voltar a atrair grandes artistas, o estúdio, que também funcionou em outros prédios da região, está aberto a visitas. O espaço funciona hoje como sede da Willie Dixon’s Blues Heaven Foundation, fundação criada pela viúva de Dixon para manter viva a memória do baixista, um dos mais celebrados de todos os tempos.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Chess Records: tour

O tour, que custa US$ 15, é comandado por um guia que, com a ajuda de um smartphone e uma caixinha de som sem fio, conta a história do local ao ritmo dos grandes nomes que gravaram por lá. A Chess começou sua trajetória em meados dos anos 1950, quando uma enorme recessão americana forçou muitos migrantes do sul dos Estados Unidos a rumarem para o norte em busca de uma vida melhor.

Paulo Basso Jr. Guitarra assinada por Buddy Guy exposta na Chess Recordes

Na bagagem, eles carregaram instrumentos e a alma do blues, que já fazia sucesso nos arredores do Mississípi com toda a sua melancólica, mas explodiu em Illinóis quando foi potencializado com a ajuda de amplificadores e guitarras elétricas. Foi assim que surgiu o que passou a ser chamado de Chicago blues.

De olho naquela movimentação, os irmãos poloneses Phil e Leonard Chess abriram as portas de seu estúdio, situado ao sul da Michigan Ave, para os artistas que se apresentavam nos clubes locais. Com o tempo, Willie Dixon foi convidado para ser um dos produtores da Chess, e aos poucos seus amigos começaram a chegar.

Grandes nomes do blues

Bo Diddley, Howlin’Wolf, Koko Taylor, Muddy Waters, Budy Guy, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Albert King e Etta James são alguns nomes que gravaram no estúdio de blues mais famoso do mundo. Os Rollings Stones também – o primeiro sucesso internacional da banda inglesa, It’s All Over Now, e a versão pioneira da icônica (I Can´t Get No) Satisfaction, saíram de lá.

Paulo Basso Jr. Willie Dixon atuou como produtor e trouxe os amigos para o estúdio

Para se ter uma ideia da importância da Chess Records, Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, classificou o local em sua biografia como “solo sagrado”. Hoje, quem visita a fundação encontra um lugar simples, tomado por instrumentos, discos e roupas históricas usadas por alguns artistas.

O auge do passeio, que dura cerca de uma hora, se dá ao final, quando é possível acessar o estúdio com a sala de controle e alguns instrumentos usados pelos grandes nomes do blues que passaram por lá. Há fotos enormes de alguns deles na parede, como Dixon, Waters e Guy, o que cria uma atmosfera especial e faz todo mundo suspirar enquanto fecha os olhos e ouve Etta James entoar os versos de At Last, ali registrados para a eternidade.

Playlist da Chess Records

Paulo Basso Jr. Estúdio da Chess Records

Confira aqui a playlist completa que rola durante o tour pela Chess Records. As músicas foram gravadas no estúdio ou serviram de inspiração para os artistas.

Quem quiser saber um pouco mais da história da casa também pode conferir o filme Cadillac Records, lançado em 2008.

Onde ouvir um bom blues em Chicago

Inspirado pelo passeio a Chess, é muito provável que você queira curtir o melhor do blues em Chicago durante a viagem para a Windy City. Há muitos clubes especializados no gênero que valem a visita por lá, com destaque para o Rosa’s Lounge, o Kingston Mines, o Buddy Guy’s Legends e o Green Mill Cocktail Lounge (este último foi muito frequentado por Al Capone e sua turma).

Como economizar nos ingressos em Chicago

Paulo Basso Jr. Art Institute of Chicago

Uma boa maneira de economizar nos ingressos dos pontos turísticos de Chicago, caso você vá a pelo menos cinco deles, é comprar um Chicago CityPASS, como mencionei acima. O bilhete, que custa US$ 134 para adultos e US$ 104 para crianças de 3 a 11 anos, dá acesso a:

Shedd Aquarium

Skydeck Chicago

E mais três entre as seguintes atrações:

Field Museum

Art Institute of Chicago

Museum of Science and Industry

Plataforma de observação 360 Chicago

Adler Planetarium

Shoreline Sightseeing Architecture River Tour

Se você selecionar, por exemplo, o Shedd Aquarium, o Skydeck Chicago, o Art Institute of Museum, o Chicago 360 e o Shoreline Sightseeing Architecture River Tour, somando o valor dos tíquetes individuais para adultos de cada atração, vai gastar US$ 150. Dependendo da combinação, com o Chicago CityPASS, a economia chega a 48%.

Outra vantagem é que, com o Chicago CityPASS, dá para fazer reservas com antecedência em algumas atrações. Quem tem o tíquete também garante acesso por filas mais rápidas a locais como o Skydeck e o museu Art Institute of Chicago, o que permite ganhar muito tempo.