5 destinos internacionais famosos para uma viagem de Ano Novo

O litoral nacional é um queridinho dos viajantes durante o Réveillon. Entretanto, há destinos internacionais bastante cotados para a época, seja por brasileiros ou por visitantes de outros lugares do mundo. Aos apaixonados, tem a Torre Eiffel, na França. Aos que adoram show de luzes e fogos de artifício, Sydney, na Austrália, oferece um dos mais famosos.

Destinos internacionais para o Ano Novo

1. Paris, França

Quando o assunto é turismo, a Cidade Luz é uma das mais românticas do mundo e, aos apaixonados, pode ser uma ótima escolha para o Réveillon. Nessa época do ano, Paris já está no inverno, clima que combina (e muito) com as opções gastronômicas da cidade.

A Torre Eiffel é o ponto mais visitado da cidade. Na noite da virada, há um show de luzes tradicional no monumento. As luzes e fogos de artifício ganham o céu de Paris, em uma dança de cores.

O Arco do Triunfo é outro ponto turístico de Paris que continha a festa iniciada na Torre Eiffel. No espaço haverá um espetáculo de luzes e música, com projeção em telão.

Frantisek Duris Torre Eiffel, um dos pontos para receber 2019 em Paris, na França

2. Sydney, Austrália

As praias da Austrália são famosas entre os surfistas e entre os viajantes que apreciam uma bela paisagem em destinos internacionais. No Réveillon, a capital do país oferece a icônica queima de fogos em Sydney Harbour Bridge. Como parâmetro, o show pirotécnico de lá é tão famoso quanto o feito todos os anos em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em Sydney, comemoração começa cedo para ninguém ficar de fora, nem mesmo os pequenos. Às 21h há uma versão curta, de oito minutos, do tradicional espetáculo de fogos, destinada especificamente para as crianças. Elas geralmente não têm disposição para se manterem acordadas até a hora da virada.

Aos que gostam de certa exclusividade, aproveitar a queima de fogos em um barco, em alto-mar, é outra das opções para época em Sydney. As embarcações fazem voltas pela baía e, dependendo, existem espaços com comida e bebida inclusas. Vale pesquisar.

3. Dubai, Emirados Árabes

A maior cidade dos Emirados Árabes já ocupou lugar no Guiness, o Livro dos Recordes, com a maior queima de fogos da história, em 2014. Um dos locais para aproveitar a festa por Dubai é o edifício Burj Khalifa. Por lá, rola também um show de luzes com projeção e música.

Outro ponto onde é possível aproveitar a virada de ano é no hotel Jumeirah Beach Residence (JBR). Fogos, música e uma vista espetacular do hotel Atlantis The Palm resumem o réveillon no JBR.

4. Londres, Inglaterra

Cenário famoso das telonas, como na saga Harry Potter, Londres é palco de muita festa no Ano Novo. A roda gigante London Eye, por exemplo, contará com uma queima de fogos para receber 2019. A atração é tradicional, momento em que o céu fica todo coberto pelas luzes, cores e movimentos dos fogos.

Para aqueles que não são adeptos de grandes multidões, é possível visualizar o espetáculo da London Eye durante um passeio de barco no Rio Tâmisa. Existem várias empresas que oferecem esse serviço. Dê uma boa pesquisada antes de fechar negócio.

5. Nova York, Estados Unidos

Assim como em São Paulo, a sensação que se tem é que Nova York nunca dorme. Especialmente a avenida Times Square. E é nela que muitos turistas passam a virada, ao escolher entre os destinos internacionais. A famosa bola do tempo, toda iluminada, cronometra a chegada do novo ano. É preciso chegar cedo, pois a procura por um bom lugar para vista é disputada.

Se você não gosta de lugares cheios de gente, faça um passeio de barco para admirar os fogos de artifício que acontecem na Estátua da Liberdade. Você terá conforto, uma taça de espumante e a vista do horizonte de Manhattan coberta pelas cores cintilantes do show de luzes.