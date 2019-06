De AC/DC a Banda Eva: veja músicas para cair na estrada

Maria Beatriz Vaccari



07/06/2019 | 09:18

Não importa o estilo musical, na maioria da vezes, as letras das músicas retratam experiências dos compositores ou situações do cotidiano. É por isso que os carros (os ônibus, as motos, os caminhões…) não podem ficar de fora, já que fazem parte da vida e ainda são objetos de paixão de muita gente. O Garagem 360 separou uma lista bem eclética (do rock ao sertanejo universitário) relacionadas a este universo. Aperte o play, aumente o som e divirta-se!

Foto: Divulgação "Camaro Amarelo" (Munhoz & Mariano): a canção sobre um Chevrolet Camaro amarelo fez tanto sucesso que a dupla sertaneja acabou comprando um exemplar para promover o hit Foto: alcidesota@yahoo.com via VisualHunt.com / CC BY-NCn "Fuscão Preto" (Almir Rogério): a letra fala de um homem que vê sua amada passeando com outro a bordo de um Volkswagen Fusca preto Foto: Divulgação "Eu Sou Stefhany" (Stefhany Absoluta): nesta música, a cantora fala sobre suas aventuras a bordo de um Volkswagen CrossFox Foto: http://www.publicdomainpictures.net/n "Pelados em Santos" (Mamonas Assassinas): na famosa canção, o vocalista Dinho convida uma garota para uma viagem romântica até Santos a bordo de uma Volkswagen Brasília amarela Foto: Reprodução/Youtuben "Plaque de 100" (MC Guime): além de citar marcas como Citroën e Kawasaki, o funkeiro ostentação fala sobre modelos como Honda Hornet, Suzuki Bandit e os Hyundai Veloster, Sonata e Azera Foto: Divulgação "Boyz in the Hood" (N.W.A): a música cantada por Eazy-E já começa fazendo referência ao Chevy Impala 64 usado pelo rapper Foto: Wikimedia "Tá Tranquilo Tá Favorável" (MC Bin Laden): o funkeiro canta que um dos motivos que o deixa tranquilo e favorável é o fato de que agora ele não dirige mais um VW Golf “Sapão”, mas sim um modelo da Jaguar Foto: Divulgação "Camaro" (Kings of Leon): a canção fala sobre uma garota que é considerada muito legal porque dirige um Chevrolet Camaro novinho Foto: oldcopcars via VisualHunt / CC BY-NCn "Veraneio Vascaína" (Capital Inicial): lançada no primeiro EP da banda, a música faz referência ao Chevrolet Veraneio, que no passado era um dos carros preferidos da polícia Foto: Garret Voight via Visual hunt / CC BY-NCn "Royals" (Lord): no hit lançado em 2013, a cantora neozelandesa fala que dirige Cadillacs em seus sonhos Foto: Divulgaçãon "Vem Ni Mim Doge Ram" (Israel Novaes e Gusttavo Lima): os cantores sertanejos dizem na música que antes de terem uma Dodge Ram “não pegavam nem gripe e muito menos mulher” Foto: Divulgaçãon "Fiorino" (Gabriel Gava): a canção sertaneja fala que para conquistar mulher é preciso ter um carrão ("de Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino”) Foto: wgossett via Visual hunt / CC BY-NC-SAn "Mercedes-Benz" (Janis Joplin): a cantora ícone da música hippie usa a música para ironizar o sistema capitalista, e pede a Deus bens matérias como um veículo da Mercedes-Benz Foto: Divulgaçãon "Shades of Cool" (Lana Del Rey) - retratando o amor, a cantora fala sobre seu amado, que vive na Califórnia (Estados Unidos) e dirige um Chevrolet Malibu (o modelo de foto é de 1964) Foto: RL GNZLZ via Visual Hunt / CC BY-SAn "Eu Quero Ver o Oco" (Raimundos): a escolha dos carros como tema da música não é pelo lado da paixão, já que a letra fala sobre acidentes e uma má experiência com o Chevrolet Opala Foto: Reprodução/Youtuben "Box Chevy V" (Yelawolf): a canção, que cita marcas como Harley-Davidson e Ford, tem como tema o amor do rapper por um veículo da Chevrolet Foto: Pixabay "Ela Roubou Meu Caminhão" (Matanza): a faixa conta a história de um homem que teve o caminhão roubado pela amada Foro: Pixabay "Baby Got Back" (Sir Mix-A-Lot): em um trecho da música, o cantor fala sobre uma mulher que dirigia um Honda ouvindo fitas no rádio Foto: Divulgação "Chevetão" (Fernando e Sorocaba): a dupla sertaneja usa a música para falar que vendeu um Chevrolet Chevette para comprar um Volkswagen Golf GTI parcelado Foto: Pixabay “Not Alike” (Eminem feat. Royce Da 5´9): no trecho inicial da música, Royce Da 5´9 compara a aparência descolada do rapper G-Eazy ao visual de um Masserati Foto: Reprodução/YouTube “Motorsport” (Migos feat. Nicki Minaj e Cardi B): o nome da música faz referência a carros esportivos e potentes, assim como a letra. No clipe, os rapers também cantam dentro e ao lado de supermáquinas Foto: Divulgação “Drive My Car” (The Beatles): a faixa do quarteto britânico fala sobre uma mulher que quer ser famosa e busca uma pessoa para dirigir seu carro Foto: Divulgação “Sicko Mode” (Travis Scott feat. Drake): no começo de 2018, o rapper Travis Scott presenteou sua namorada, Kylie Jenner, com um modelo Ferrrari LaFerrari avaliada em US$ 1.4 milhão. O fato repercutiu na imprensa e entrou para um dos versos da música Foto: NR Automotive on Foter.com / CC BY-NC “Starboy” (The Weeknd): The Weeknd usou o hit para falar sobre seu amor por carros. Na letra, o cantor cita esportivos como McLaren P1 (foto), Lamborghini Aventador, Bentley Mulsanne e Rolls Royce Wraith Foto: Divulgação “Closer” (The Chainsmokers feat. Halsey): sucesso em 2016, a música conta uma história de amor que se passa em diversos lugares, inclusive, a bordo de um veículo da Land Rover. Um dos modelos da montadora também marca presença no clipe da canção Foto: Marcos Glicerio on Foter.com / CC BY-NC-SA “Rua Augusta” (Mutantes): a letra de canção fala sobre subir a Rua Augusta, em São Paulo, a 120 quilômetros por hora. Tudo isso, a bordo de um carro sem luz, farol ou buzina, mas com três carburadores envenenados Foto: Divulgação “S Class” (The Slvr Tongues): a canção fala sobre um término de namoro a bordo de um modelo Mercedes-Benz Classe S Foto: Pixabay “O Bom” (Eduardo Araújo): “Meu carro é vermelho. Não uso espelho pra me pentear”, canta Eduardo Araújo no verso inicial da canção Foto: Alexandre Prévot on Foter.com / CC BY-SA “Vidro Fumê”: (Bruno e Marrone): a canção da dupla sertaneja narra a história de um homem que está sendo traído pela companheira. Em determinado momento, ele vê a moça entrando em um carro com vidro fumê Foto: Pixabay “Mustang Kids” (Zella Day): a letra da música fala sobre adolescentes que dirigem modelos Ford Mustang e saem pela cidade com música alta em busca de meninas e confusão Benoit cars on Foter.com / CC BY-SA “Purple Lamborghini” (Skrillex & Rick Ross): a trilha sonora do filme “Esquadrão Suicida” faz uma homenagem ao carro do vilão Coringa: um Lamborghini roxo