De Chuck Berry a tambores africanos: as músicas que a NASA enviou para se comunicar com extraterrestres

02/12/2020



Em 1977, a NASA lançou duas sondas que estavam destinadas a viajar para sempre pelo espaço. São elas: Voyager 1 e Voyager 2. E já que existe a possibilidade de um extraterrestre encontrá-las em algum momento, a equipe liderada pelo astrônomo Carl Sagan desenvolveu o chamado Golden Record, um disco de cobre banhado a ouro que compila diversos sons da Terra.

O álbum conta com saudações em 55 línguas diferentes, 19 sons característicos da Terra (bebê chorando, barulho de vento e de vários animais), e mais 28 músicas entre canções folclóricas e faixas populares. Ainda leva 118 fotografias e, de acordo com a NASA, as “ondas cerebrais de uma jovem mulher apaixonada”.

Abaixo, confira a lista completa das músicas selecionadas pela NASA para o Golden Record. Agora, caso queira saber em que lugar do espaço as sondas estão, basta clicar aqui.

– Vincent Bach, “Brandenburg Concerto Nº 2 in F. First Movement”

– Robert Brown, “Kinds of Flowers” (Ilha de Java, Indonésia)

– Charles Duvelle, “Percussão de Senegal”

– Colin Turnbull, “Som de iniciação das mulheres pigmeus do Zaire”

– Sandra LeBrun, “Morning Star” e “Devil Bird” (canções aborígenes da Austrália)

– Lorenzo Barcelata, “El Cascabel” (México)

– Chuck Berry, “Johnny B. Goode”

– Robert MacLennan, “Men’ House Song” (Nova Guiné)

– Goro Yamaguchi, “Tsuru No Sugomori” (Japão)

– Vincent Bach, “Gavotte en Rondeaux Partita Nº 3 in E major”

– Wolfgang Amadeus Mozart, “The Magic Flute, Queen of the Night aria, Nº 14”

– Rádio Moscou (gravação), “Tchakrulo” (Geórgia)

– Casa de la Cultura, “Panpipes And Drum” (Peru)

– Louis Armstrong, “Melancholy Blues”

– Rádio Moscou (gravação), “Bagpipes” (Azerbaijão)

– Igor Stravinsky, “Rite of Spring, Sacrificial Dance”

– Vincent Bach, “The Well-Tempered Clavier, Book 2, Prelude and Fugue in C, Nº 1”

– Ludwig van Beethoven, “Fifth Symphony, First Movement”

– Valya Balkanska, “Izlel je Delyo Hagdutin” (Bulgária)

– Willard Rhodes, “Night Chant” (Índios Navajo)

– David Munrow, “The Fairie Round”

– Solomon Islands Broadcasting Service, “Panpipes” (Ilhas Salomão)

– John Cohen, “Som de casamento” (Peru)

– Kuan P’ing-hu, “Flowing Streams” (China)

– Surshri Kesar Bai Kerkar, “Jaat Kahan Ho” (Índia)

– “Blind” Willie Johnson, “Dark Was the Night”

– Ludwig van Beethoven, “String Quartet No. 13 in B flat, Opus 130, Cavatina”

