Projetado para iniciantes: conheça as funcionalidades do drone Tello

Da Redação



30/08/2019 | 12:18

Fabricado pela Ryze Tech com tecnologia DJI, o Tello é para usuários amadores na pilotagem de veículos aéreos não tripulados. Leve e compacto, o modelo possui funcionalidades proprietárias para facilitar a aprendizagem do novo piloto. Confira abaixo cinco dos recursos especiais do drone!

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Aplicativo proprietário

O Tello foi criado com o intuito de tornar a experiência de novos pilotos mais fácil já que o sistema de controle do drone é muito intuitivo. Se você se interessou, basta baixar o aplicativo Tello em seu smartphone (disponível para Android e iOS) e realizar manobras impressionantes com apenas um toque na tela.

2. Programável

Com a funcionalidade Throw & Go, por exemplo, é possível executar acrobacias durante o voo e realizar oito flips diferentes por meio da tela do celular. Além disso, outro recurso deste drone é a capacidade de programação usando o Scratch, um sistema de codificação desenvolvido pelo MIT no qual é possível programar padrões de voo próprios.

3. Compatibilidade com dispositivos

Devido a tecnologia EZ Shots, é possível voar em três padrões específicos (Círculo, 360 e Up & Away) e gravar vídeos curtos durante a viagem, tudo graças ao processador da Intel e à estabilização eletrônica de imagem. O drone transmite fotos e vídeos em HD (720p) por meio da câmera integrada de 5 megapixels. Todo o conteúdo pode ser compartilhado nas redes sociais em tempo real diretamente do smartphone. Além disso, o Tello possui compatibilidade com headsets de realidade virtual possibilitando que o voo seja visto em 360 graus.

4. Leve e portátil

Com apenas 80g (contando com as hélices e a bateria), o Tello pode voar por até 13 minutos a uma velocidade de 28,8 km/h dentro de um raio de até 100 metros de distância. Portátil, o modelo pode ser levado para diversos lugares e, ainda, é seguro para voar dentro de ambientes fechados.

5. Seguro para voar

O Tello conta com suas proteções de software e hardware, na qual é possível decolar e aterrissar automaticamente com um único toque. Outro diferencial é seu sistema de posicionamento de visão que facilita a flutuação precisa, além de contar com um alerta luminoso, que apaga quando a bateria fica fraca. Mesmo que a conexão se perca, o Tello ainda pode pousar com segurança graças à sua proteção à prova de falhas.

E já que o assunto é drone, relembre casos inusitados envolvendo o gadget: