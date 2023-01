Chile no verão: descubra o que fazer em Pucón

Redação

Do Rota de Férias



03/01/2023 | 17:55



O verão tem tudo a ver com passeios ao ar livre, que ficam ainda mais gostosos e especiais quando realizados em lugares cercados por belas paisagens. É por isso que a região de Pucón, no sul do Chile, é uma ótima opção para curtir a estação mais ensolarada do ano. O local conta com montanhas, lagos, cachoeiras, águas termais e muitos vulcões.

O que fazer em Púcon no verão

O Hotel Antumalal separou sugestões de passeios para quem quer curtir Púcon no verão. Confira:

Explore os vulcões

Como os vulcões são os cartões de visita de Pucón, uma sugestão é a “Trilha das Crateras Parasíticas”, realizada no Parque Nacional de Villarrica e que não exige grandes esforços, atendendo bem a grupos ou famílias com pessoas de diferentes faixas etárias. A caminhada, aos pés do Vulcão Villarrica, o mais ativo do Chile, explora os minivulcões que surgiram com as erupções ocorridas muito tempo atrás.

O ponto alto do passeio é o surpreendente panorama que se revela em um mirante, exibindo quatro vulcões ao norte e, claro, o grandioso Villarrica.

Diversão na água

Outra opção para famílias, inclusive para as que estão com crianças, é um passeio de bote num trecho de remanso do Rio Liucura. Dá para contemplar o majestoso visual da região, tirar fotos e ainda dar um agradável mergulho para se refrescar. Atividades envolvendo caiaques também são populares, com excursões por toda a península.

Passeio de barco

A diversão pode continuar no Lago Villarrica, a bordo de um barco a vela que segue até o delta do Rio Trancura. Durante o tour, o viajante pode apenas sentir o vento no rosto enquanto toma uma taça de vinho ou aproveitar para aprender os conceitos básicos da navegação.