Como fazer GIFs? GifCam cria imagens animadas em segundos

Marcella Blass



21/05/2019 | 10:18

Verdadeira febre na internet, há uma quantidade enorme de GIFs correndo pelas redes sociais e aplicativos de mensagem. Mais do que expressar emoções e fazer graça com os amigos, as imagens animadas também podem ser úteis para ajudar a ilustrar tutoriais, passar informações de sistemas e até dar aulas à distância.

Mas como fazer GIFs? Seja para se divertir ou otimizar tarefas do dia a dia, o usuário tem na internet uma ferramenta que pode ser uma grande aliada na hora de produzir essas imagens animadas. O GifCam é um software que cria GIFs a partir de capturas de qualquer coisa que esteja rodando na tela do seu computador.

Basicão, quando aberto, o programa mostra uma janela transparente e personalizável que o usuário deve posicionar sobre as imagens que deseja gravar. Para começar a capturar a imagem animada, basta clicar no botão Rec. Enquanto o botão estiver ativado, o programa vai gravar sem parar, até que você clique em Stop.

Para salvar o conteúdo capturado, é só clicar em Save. Por padrão, o software armazenará o arquivo em formato GIF, mas também é possível exportá-lo em AVI. Por fim, você ainda pode adicionar filtros e efeitos às animações, além de gravar tudo em slow motiom ou em velocidade aumentada.

