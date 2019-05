Roteiro de viagem pela Europa: dicas e sugestões

Maria Beatriz Vaccari



27/05/2019 | 16:18

Montar um bom roteiro de viagem pela Europa é um desafio. Por conta da proximidade e do fácil acesso entre os países, boa parte dos viajantes fica em dúvida na hora de escolher quais cidades irão visitar durante o passeio. O Rota de Férias elaborou uma espécie de guia com dicas e sugestões para diferentes tipos de viajantes.

Pixabay

Roteiro de viagem pela Europa: sugestões

Abaixo, confira algumas sugestões de roteiros. Caso queira montar uma opção personalizada, clique aqui para ver as atrações das principais cidades da Europa.

Roteiro de viagem pela Europa: 7 dias

Quem tem uma semana para conhecer o Velho Continente pode aproveitar para visitar um ou dois países. O viajante que opta por mais do que isso não tem muito tempo para aproveitar as cidades com calma e corre o risco de deixar o passeio muito exaustivo.

A Alemanha conta com atrações incríveis e que podem ser visitadas em sete dias. É possível começar a aventura com 3 dias em Munique e depois partir para 4 dias na Rota Romântica, um dos trechos mais lindos do país.

Outra sugestão é passar 3 dias no Porto, curtindo as atrações culturais e a gastronomia de Portugal. Depois, oé hora de embarcar para a Espanha para um passeio de 4 dias em Madri.

Roteiro de viagem pela Europa: 18 dias

A França é uma boa pedida para as pessoas que querem explorar um único país ao longo dos 18 dias de viagem. Dá para começar o passeio em Paris e depois partir para destinos como Provence, Bordeaux, Borgonha.

O período também é ideal para quem busca um roteiro que passa por vários países. Uma opção é aproveitar para conhecer algumas das principais capitais do Velho Continente. Dá para passar 4 dias em Berlim (Alemanha), 4 dias em Viena (Áustria), 5 dias em Londres (Inglaterra), 3 dias em Dublin (Irlanda) e 2 dias em Edimburgo (Escócia).

Roteiro: Europa em 25 dias

Em 25 dias de viagem é possível explorar as capitais e alguns dos principais roteiros turísticos dos países da Europa. Quem gosta de gastronomia e história, por exemplo, pode começar a viagem pela Itália. O ideal é curtir 5 dias explorando Roma e o Vaticano. Depois, vale a pena passar 11 dias aproveitando outras cidades, como Veneza, Turim e a lindíssima região da Toscana.

A próxima parada pode ser Lisboa. Cheia de charme, a cidade pode ser conhecida em 4 dias. A visita à Terrinha ainda pode incluir 1 dia em Cascais e Estoril, 1 dia em Sintra e 3 dias no Vale do Douro, local conhecido internacionalmente pela produção de vinhos.

Roteiro: Europa em 30 dias

O roteiro de um mês sempre vai depender do proposito da viagem à Europa. Mochilão sozinho ou com amigos, por exemplo, requer menos dinheiro e conforto do que um passeio em família ou com crianças pequenas.

O viajante que busca roteiros diferentes pela Europa pode aproveitar o mês de férias para conhecer os países Nórdicos, como Noruega, Dinamarca, Suécia, Islândia e Finlândia. Outra opção bacana é explorar a parte oriental do continente, passando por locais como Croácia, Polônia, República Checa, Eslováquia, e Eslovênia.

Lugares para conhecer na Europa

