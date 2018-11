Palmeiras bate Santos, abre 7 pontos na liderança e confirma vaga na Libertadores

03/11/2018 | 21:06



Foi com certa dose de sofrimento, mas o Palmeiras venceu o Santos por 3 a 2, neste sábado, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, espantou a tristeza pela eliminação na Copa Libertadores, abriu sete pontos (66 a 59) de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, após 32 rodadas, e, de quebra, confirmou matematicamente vaga já na fase de grupos da próxima edição do torneio continental.

Enquanto a chuva caiu no primeiro tempo, o time alviverde foi superior e abriu dois gols de vantagem com Dudu e Edu Dracena. Quando a água parou de cair, o Santos reagiu na etapa final e chegou a empatar com Copete e Dodô. A sorte do Palmeiras é que o goleiro Vanderlei falhou e aceitou uma cobrança de falta de longe de Victor Luiz.

O resultado garantiu ao Palmeiras uma sequência de 17 jogos de invencibilidade na competição nacional. Levou a equipe alviverde aos 66 pontos, com 20 de vantagem para o Santos, o sétimo colocado e primeira equipe fora do grupo da Libertadores. Como faltam seis rodadas para o término do Brasileirão, de maneira inédita em sua história, garantiu pelo quarto ano consecutivo um lugar na principal competição do continente.

O time alviverde volta a campo no próximo dia 11, quando visitará o Atlético-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 33.ª rodada. No entanto, estará de olho na partida deste domingo do Flamengo, que é o segundo colocado e visitará o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista. O Santos jogará no dia seguinte contra a Chapecoense, no estádio do Pacaembu.

Felipão optou por manter o rodízio na formação titular. Apenas Weverton, Bruno Henrique, Lucas Lima e Dudu seguiram na equipe. O Santos contou com Dodô e Gabriel desde o início - ambos eram dúvida.

Com ampla superioridade, o Palmeiras abriu o placar com Dudu aos 13 minutos ao aproveitar rebote de Vanderlei. Foi quando a chuva começou a apertar. Aos 39, após cobrança de escanteio de Dudu, Edu Dracena subiu e marcou o primeiro gol dele com a camisa alviverde.

O Santos acordou na etapa final depois que Cuca colocou Bryan Ruiz e Copete em campo. Aos nove, o próprio colombiano aproveitou vacilo de Edu Dracena e fez. A pressão seguiu e os visitantes empataram com Dodô, que também aproveitou uma bola mal afastada da zaga adversária.

O Palmeiras finalmente voltou para o jogo e contou com uma falha de Vanderlei para ficar na frente de novo. Victor Luiz bateu falta de longe e o goleiro aceitou. Na sequência, o time alviverde ficou com um a mais após expulsão de Diego Pituca por cotovelada em Gustavo Scarpa. O Santos então perdeu a cabeça. Não conseguiu mais assustar o gol adversário. O Palmeiras tratou de se defender, afastou as bolas alçadas na área e confirmou o triunfo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 2 SANTOS

PALMEIRAS - Weverton; Jean (Guerra), Edu Dracena, Antônio Carlos e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima (Felipe Melo); Gustavo Scarpa; Borja (Deyverson) e Dudu. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alisson (Bryan Ruiz), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo (Copete), Gabriel e Derlis González (Bruno Henrique). Técnico: Cuca.

GOLS - Dudu, aos 13, e Edu Dracena, aos 39 minutos do primeiro tempo; Copete, aos 9, Dodô, aos 19, e Victor Luis, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edu Dracena, Lucas Lima e Dudu (Palmeiras); Luiz Felipe, Derlis González, Gabriel e Victor Ferraz (Santos).

CARTÃO VERMELHO - Diego Pituca (Santos).

ÁRBITRO - Bráulio Machado da Silva (SC).

RENDA - R$ 2.723.126,86.

PÚBLICO - 38.938 pagantes.

LOCAL - Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP).