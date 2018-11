Palmeiras esquece a Libertadores, bate Santos e dispara no Brasileirão

Raphael Rocha

03/11/2018



O Palmeiras se recuperou rapidamente da eliminação para o Boca Juniors na Copa Libertadores. O verdão bateu o Santos no clássico paulista da rodada por 3 a 2, no Allianz Parque, e deu passo importante para conquistar o Campeonato Brasileiro.

Com gols de Dudu, Edu Dracena e Victor Luís, os comandados de Luiz Felipe Scolari chegaram a 66 pontos, sete a mais do que o vice-líder Flamengo, que encara o São Paulo neste domingo (4), no Morumbi. Um tropeço da equipe carioca deixará o Palmeiras com a mão na taça, a seis rodadas para o fim do torneio.

O Verdão foi melhor no primeiro tempo e abriu 2 a 0 com tranquilidade. Na segunda etapa, Cuca mexeu no Santos e o Peixe passou a dominar as ações. Tanto que chegou ao empate, com gols de Copete e de Dodô.

Quando o Alvinegro estava à vontade com a igualdade no placar, Victor Luís marcou de falta, contando com desvio na barreira e com colaboração do seguro goleiro santista Vanderlei. Qualquer possibilidade de retomada foi por água abaixo com a expulsão de Diego Pituca, por acúmulo de cartões amarelos.

Os comandados de Felipão retornam a campo no próximo domingo (11), contra o Atlético-MG, fora de casa. O Peixe buscará a recuperação no dia 12, às 20h, diante da Chapecoense, na Vila Belmiro.