Fortaleza de Rogério Ceni vence o Atlético-GO e volta à Série A depois de 12 anos

03/11/2018 | 19:23



O tão sonhado presente do ano do centenário chegou neste sábado para o Fortaleza. Com uma atuação de gala, o time tricolor cearense venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1, em pleno estádio Antônio Accyoli, em Goiânia, e garantiu matematicamente o acesso à elite do Campeonato Brasileiro em 2019. A partida foi válida pela 34.ª rodada da Série B.

Beneficiado pelos tropeços de Vila Nova e Londrina - ambos empataram na rodada -, o Fortaleza está de volta à elite depois de 12 anos. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni tem 64 pontos e não pode mais ser alcançado pelos times que estão fora do G4 - a zona de acesso.

O Fortaleza pode até ser campeão nesta terça-feira, pela 35.ª rodada, se vencer o CSA, em casa, e o Atlético Goianiense não perder para o Avaí, em Goiânia. Em sétimo lugar, o time goiano estacionou nos 51 pontos e perdeu a chance de encostar no rival Goiás, que é o quarto com 54.

O JOGO - A partida começou franca, com o Atlético Goianiense ligeiramente melhor e criando as melhores oportunidades. O Fortaleza, porém, foi cirúrgico e marcou nas duas vezes que chegou com perigo. Aos 14 minutos, Jonathan saiu jogando errado e entregou nos pés de Marcinho, que tocou para Gustavo bater de primeira no canto direito do goleiro Kléver.

Aos 25 minutos, Éderson cruzou e Bruno Melo subiu na primeira trave para desviar de cabeça, ampliando o placar. O Fortaleza ainda acertou a trave com Gustavo. Já o Atlético Goianiense viu o goleiro Marcelo Boeck salvar em um chute de Thiago Santos. E essa cena se repetiria durante todo o segundo tempo.

Na frente, o Fortaleza recuou e praticamente não conseguiu ficar com a bola. Já o time goiano criou pelo menos quatro boas oportunidades antes de diminuir, mas em todas elas parou em Marcelo Boeck. Aos 48 minutos, João Paulo aproveitou bate e rebate para fazer o único gol do Atlético Goianiense, que não estragou a festa feita pelos tricolores após o apito final.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 2 FORTALEZA

ATLÉTICO-GO - Kléver: Alisson, Lucas Rocha, Oliveira e Jonathan; Pedro Bambu, Rômulo (Fernandes) e João Pedro; Vitinho (André Luis), Renato Kayzer e Thiago Santos (Denilson). Técnico: Wagner Lopes.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe, Marlon e Dodô (Wilson); Marcinho (Romarinho), Éderson (Derley) e Gustavo. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Gustavo, aos 14, e Bruno Melo, aos 25 minutos do primeiro tempo; João Paulo, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alisson, Fernandes e André Luis (Atlético-GO); Bruno Melo, Dodô, Éderson e Romarinho (Fortaleza).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).