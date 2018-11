Grécia: relíquias e túmulos antigos foram encontrados por camponês

03/11/2018 | 19:00



Três estátuas antigas e vários túmulos foram encontrados ao long do último mês na Grécia, após camponês ter se deparado com pequenos fragmentos de outra estátua enquanto trabalhava a terra, informou neste sábado o Ministério da Cultura da Grécia.

Arqueólogos estão trabalhando em escavações desde meados de outubro, desenterrando parte de um campo perto da aldeia de Atalanti, no Noroeste de Atenas a 150 quilômetros de distância da capital grega. A escavação começou depois que o fazendeiro encontrou o torso e alertou as autoridades imediatamente.

O Ministério indicou que no total foram encontrados quatro grandes fragmentos estátuas de cal em tamanho real, juntamente com uma base triangular para estátuas. Todas as relíquias incluem torsos, e as maiores delas inclui a cabeça. Mais ao sul da área foram descobertos sete túmulos com vários itens não especificados, que provavelmente faziam parte de um cemitério maior. Fonte: Associated Press.