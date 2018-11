Derek reaparece em episódio emocionante de Grey's Anatomy, saiba detalhes

03/11/2018 | 18:09



Prepare seus lencinhos! Na última quinta-feira, dia 1º, foi ao ar o episódio Flowers Grow Out Of My Grave, da 15ª temporada de Grey's Anatomy. Mas só agora tivemos a oportunidade de conferir a cena que estávamos esperando: a que homenageia todos os personagens que já morreram na trama. E você pensando que não iria mais chorar com a série depois de todos esses anos, né?

Na cena, Meredith aparece no hospital andando pelos corredores e acaba sentindo a presença de vários entes queridos. George, Lexie, Ellis, Doc (sim, até o cachorrinho!), Derek (aí nós já estávamos chorando) e Mark fazem uma visitinha à cirurgiã geral, que está com uma flor nos cabelos em referência ao Dia dos Mortos. E como estamos neste feriado prolongado de Finados, tudo fica ainda mais emocionante, né?

E aí, você também chorou com tudo isso?