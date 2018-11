Grávida, Sabrina Sato explica como aguentou a rotina puxada de trabalho

03/11/2018 | 18:09



Sabrina Sato chegou aos nove meses de gestação! E como você já sabe, a apresentadora fez questão de trabalhar durante a maior parte de sua gravidez. No Instagram, inclusive, Sabrina explicou como enfrentou a rotina puxada da carreira e aproveitou para se despedir do Programa da Sabrina - pelo menos por enquanto:

Todos os dias alguém me pergunta até quando eu vou trabalhar, já que estou de 9 meses. Outra pergunta frequente é como aguento usar salto alto e porquê não fico em casa esperando a Zoe chegar, já que no início da gestação passamos por momentos difíceis. E eu não me canso de responder o tanto que meu trabalho faz bem para mim, como eu o amo e como tudo fica natural junto. O salto, a maquiagem, roupas, ficar no palco de pé por horas com meus convidados e participantes brincando e me divertindo. Eu amo o que faço, respeito e amo o público que me acompanha. Eu sempre quis trabalhar na TV e ser mãe. Hoje [3 de novembro] vai ao ar o programa que gravei essa semana, o último palco antes da chegada da Zoe. Quero muito que assistam... e para vocês saberem, junto com minha equipe maravilhosa e profissional, deixamos programas inéditos gravados até março do ano que vem. Porque a Zoe assim como a mãe, não gosta de ficar parada. Isso é que eu chamo de gestação produtiva.

Ela é mesmo uma fofa, né? E vem logo, Zoe!