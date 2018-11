Veja as homenagens das irmãs Kardashian-Jenner para a aniversariante, Kendall!

03/11/2018 | 18:09



Como você já deve saber, Kendall Jenner completa 23 aninhos de idade neste sábado, dia 3! E as redes sociais das irmãs Kardashian-Jenner foram tomadas com fotos e homenagens à modelo, fazendo com que os fãs da família se derretessem com os posts por toda a internet! E como nós também achamos tudo uma fofura, resolvemos compartilhar com você os cliques de aniversário que a artista recebeu. A começar por Kylie Jenner, que é a mais próxima de Kendall por ser somente um ano mais nova:

Feliz aniversário para a minha parceira de crime, minha companheira e minha melhor amiga. Eu não teria conseguido sem você!, escreveu a mamãe de Stormi na legenda de uma imagem postada em seu Instagram.

Kris Jenner, a mãe de Kendall, fez uma montagem com diversas fotos da modelo e caprichou em sua declaração:

Feliz aniversário para a minha linda anja. Você é a garota mais gentil, fofa, carinhosa, prestativa e especial no mundo, e você possui o maior coração. Eu sou mais do que abençoada em ser sua mamãe e eu agradeço a Deus todos os dias pelo privilégio de passar a minha vida com você. Eu tenho muito orgulho de você e valorizo cada momento e memória que compartilhamos, e te amo mais do que você imagina. Beijos, mamãe.

Kim Kardashian também se manifestou:

Feliz aniversário. Eu nunca conheci nenhum ser humano mais fofo ou bonito do que você, e alguém que tem tanta diversão na vida! Espero que você tenha tudo o que você sonhou para o seu aniversário, porque você merece! Sou tão feliz por você ser minha irmã! Eu amo você.

Khloé Kardashian não deixou a data passar em branco e escreveu um textão de respeito:

Feliz aniversário, minha doce Kenny! Eu te amo por quem você é e não conseguiria imaginar uma vida sem você. Se alguém te conhece como eu, saberá o quanto você é uma pessoa incrível, gentil, peculiar e amorosa, e o quanto qualquer pessoa sonharia em ter alguém como você em sua vida. Algumas pessoas não são tão sortudas quanto nós - nem todo mundo tem uma irmã e nem todo mundo consegue ter um amor e um vínculo que todas nós irmãs temos umas com as outras. Nós somos abençoadas! Celebraremos hoje e todos os dias! Que você continue com a sua confiança para que brilhe e nunca seja ninguém a não ser você mesma. Você é perfeita em cada detalhe. Eu te amo, minha irmã fofa, meu anjo!