Ariana Grande revela título e detalhes de novo álbum

03/11/2018 | 18:09



Ariana Grande já está com quase tudo pronto para o lançamento de seu quinto álbum de estúdio. A cantora passou um tempo trabalhando duro devido aos últimos acontecimentos de sua vida, como a morte do ex-namorado Mac Miller e o término de seu noivado com o humorista Pete Davidson. Com um espírito otimista, Ariana compartilhou alguns detalhes em seu Twitter sobre a nova fase que está por vir - e ainda revelou o título de seu novo CD!

Aparentemente, o álbum de chamará Thank You, Next (Obrigada, próximo). Este também será o nome da última música do disco. Lembrando que a frase foi usada pela própria Ariana nos últimos dias, como uma suposta indireta para Pete. Afrontosa mesmo, né?

Além disso, Ari contou que não terá nenhum feat neste novo CD. Confira, abaixo, algumas possíveis letras já divulgadas pela artista nas redes sociais:

Ganhei tanto amor, tanta paciência. Aprendi com a dor e tudo ficou maravilhoso. Disse que amava e que perdi. Mas isso não é só o que vejo, porque olha o que eu ganhei. Olha o que você me ensinou.

Porque o nome dela é Ari. E eu sou tão boa com isso. E a forma como ela lida com a dor é incrível.