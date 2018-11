Liverpool empata com o Arsenal e pode perder a liderança para City e Chelsea

03/11/2018 | 17:21



Arsenal e Liverpool empataram por 1 a 1, neste sábado, no Emirates Stadium, em Londres, pela 11.ª rodada do Campeonato Inglês. Milner abriu o placar, aos 16 minutos da etapa final, para o time visitante, enquanto que o centroavante francês Lacazette empatou para os londrinos, aos 37.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 27 pontos, mas poderá ser superado na tabela de classificação por Manchester City e Chelsea, que jogam neste domingo. O primeiro tem 26 e recebe o Southampton, enquanto que o segundo já somou 24 e atua como mandante contra o Crystal Palace.

Com dois gols do brasileiro Richarlison - ex-Fluminense e convocado pelo técnico Tite para amistosos da seleção brasileira neste mês -, o Everton derrotou em casa o Brighton por 3 a 1. Coleman fez o terceiro do time de Liverpool, enquanto que Dunk diminuiu para os visitantes. O Everton tem 18 pontos, em nono lugar, enquanto que o Brighton soma 14, em 12.º.

O Newcastle, que briga para fugir das últimas posições, venceu o Watford com um gol de Perez, aos 20 minutos do segundo tempo. O time de Newcastle chegou aos seis pontos, na 17.ª colocação. Com 19, o clube visitante é o oitavo.

Felipe Anderson fez dois gols na vitória do West Ham, por 4 a 2, sobre o Burnley. Arnautovic e o mexicano Javier "Chicharito" Hernández fizeram os outros gols da equipe londrina. Gudmundsson e Wood marcaram para os visitantes. O West Ham chegou aos 11 pontos, em 13.º lugar. O Burnley está na 15.ª colocação, com apenas oito.

DRAMA - A semana traumática do Leicester City terminou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Cardiff City, no País de Gales, embora o resultado tenha sido o mesmo importante em um dia em que as homenagens fora para o falecido proprietário do clube, Vichai Srivaddhanaprabha, que morreu em um acidente de helicóptero no sábado passado.

Vários jogadores do Leicester City viajaram para a Tailândia neste sábado, logo após a partida, para o funeral do dono do time. Um minuto de silêncio foi realizado antes do início de todos os jogos do Campeonato Inglês para lembrar a tragédia de uma semana antes.

"Eu me sinto orgulhoso, tem sido uma semana muito difícil para todos", disse o goleiro do Leicester City, o dinamarquês Kasper Schmeichel. "A maneira como todos estão reagindo no clube é um testamento para o que a família Vichai construiu", completou.