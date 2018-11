Erdogan afirma ter conversado com Trump sobre banco estatal penalizado nos EUA

03/11/2018 | 16:36



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou ter conversado neste sábado, por telefone, com o presidente dos EUA, Donald Trump. Eles discutiram a questão de um banco turco penalizado por não aplicar sanções contra o Irã.

A instituição em questão é o banco estatal Halkbank, cujo executivo foi processado em Nova York por participar de uma conspiração para escapar das sanções contra o Irã. A Turquia insiste que Halkbank não violou essas sanções.

Erdogan afirmou que Trump "disse que ele imediatamente instruirá seus ministros sobre isso". Não está claro o que Trump poderia fazer sobre a questão. Eles também falaram sobre as patrulhas conjuntas que os militares dos dois países realizam na Síria.

O presidente turco deve se encontrar com Trump no próximo final de semana na França. Fonte: Associated Press.