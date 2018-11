Autoridades sauditas libertam príncipe preso há 11 meses em ação anticorrupção

03/11/2018 | 16:30



Autoridades da Arábia Saudita libertaram o primeiro príncipe de um grupo de membros da realeza e figuras-chave que devem ser libertados após o impasse gerado pela morte do jornalista dissidente Jamal Khashoggi, apontam pessoas a par da situação.

O príncipe Khalid bin Talal, sobrinho do rei Salman, foi libertado na sexta-feira depois de ficar preso por 11 meses por criticar uma operação de corrupção que envolveu a elite do reino. Seu irmão, o bilionário príncipe al-Waleed bin Talal, também estava entre as dezenas de membros da realeza, altos funcionários do governo e empresários detidos no início de novembro no Ritz Carlton, em Riad.

Suas detenções fizeram parte de uma onda de prisões que o governo saudita chamou de repressão à corrupção, mas críticos chamaram a atenção do jovem príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para marginalizar possíveis rivais.

Agora, a corte real parece estar buscando formas de reforçar o apoio interno como parte dos esforços para neutralizar sua pior crise diplomática desde os ataques de 11 de setembro, quando a maioria dos atacantes era saudita. O príncipe Mohammed e seu círculo de assessores estão sob escrutínio e intensa pressão global após a morte de Khashoggi.

"A liderança quer mostrar que quer mudar e está tomando algumas medidas sérias", disse um alto funcionário da família. "A libertação de Khalid é bastante simbólica porque ele foi preso por ir contra o príncipe herdeiro", disse ele.

O príncipe Khalid não pôde ser encontrado no sábado. Na sexta-feira, seu filho e duas sobrinhas tuitaram fotos dele visitando seu filho, que está em coma há mais de uma década, junto com o príncipe Alwaleed. Fonte: Dow Jones Newswires.