Ator de The Walking Dead fala sobre a saída de Rick e tranquiliza fãs

03/11/2018 | 16:09



Jeffrey Dean Morgan, que interpreta Negan em The Walking Dead, usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre a saída de Andrew Lincoln, o Rick, do programa.

Um fã o perguntou via Twitter:

Como você se sente sobre o último episódio de Rick nesta semana?

Ao que Jeffrey respondeu, consolando os fãs:

Do mesmo jeito que todos vocês, provavelmente. Mas, sem querer entregar tudo, todos nós ficaremos bem como fãs do programa. Essa temporada está muito boa!

A saída de Andrew Lincoln da série tem deixado os fãs muito confusos já que, até então, seu personagem era o protagonista da série. O ator já informou diversas vezes o motivo de deixar a série: passar mais tempo com a família. Sua esposa e filhos moram na Inglaterra enquanto ele passa a maior parte do ano gravando a série de zumbis nos Estados Unidos. Entretanto, um de seus colegas de elenco tem uma opinião diferente em relação à saída do ator.

Tom Payne, que interpreta Jesus na série, deu uma entrevista ao Digital Spy dizendo que acredita que a morte de Carl afetou Andrew, pois não sabia para onde seu personagem poderia ir após a morte do filho. Já ao Metro, ele disse que acha que a montanha-russa pela qual o personagem passa durante a série esgotou o ator.

- Se você olhar para todo o trabalho que Andy fez, são muitas lágrimas, ele está exausto e coberto de sangue. Psicologicamente e fisicamente, isso acaba tendo um impacto em você.

Ainda não sabemos se Rick irá morrer ou apenas deixar a série, mas descobriremos no episódio deste domingo, dia 4, que irá ao ar na Fox.