Árbitro muda súmula e confirma 1º gol de Vinicius Junior pelo Real Madrid

03/11/2018 | 15:54



Vinicius Junior precisou de mais de uma hora para comemorar seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. Foi o tempo necessário para o árbitro Jesús Gil Manzano voltar atrás na súmula da partida contra o Valladolid, neste sábado, em rodada do Campeonato Espanhol.

Ele havia registrado o primeiro gol do Real, na vitória por 2 a 0, para Kiko Olivas, contra. Mas, uma hora depois do fim da partida, recuou e fez um ajuste no documento ao conceder o gol ao brasileiro.

No lance, aos 37 minutos da etapa final, o atacante brasileiro recebeu pelo lado esquerdo, passou pela marcação, invadiu a área e chutou. A finalização bateu em Olivas antes de entrar e enganou o goleiro do Valladolid. Foi o primeiro gol do ex-jogador do Flamengo com a camisa da equipe espanhola. O brasileiro comemorou bastante o gol, apesar do registro inicial para o adversário.

E não deixou de continuar contribuindo com a equipe. Mesmo entrando em campo somente aos 28 minutos do segundo tempo, Vinicius Junior acabou se tornando o principal jogador do Real porque, aos 41, ele deu assistência para Benzema, que sofreu pênalti. Com cavadinha, o zagueiro e capitão Sergio Ramos converteu a finalização.

Com a boa performance do brasileiro, o Real voltou a vencer após cinco rodadas. O último triunfo fora havia acontecido diante do Espanyol, em 22 de setembro.