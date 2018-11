Aquaman terá primeira exibição oficial durante a Comic Con Experience!

03/11/2018 | 15:09



A Warner Bros. Pictures revelou mais uma de suas atrações para a Comic Con Experience deste ano! No dia 7 de dezembro, sexta-feira, os fãs não irão apenas ver um painel com os próximos lançamentos do estúdio, mas também irão assistir em primeira mão Aquaman todinho muito antes da estreia oficial, no dia 13 de dezembro!

A notícia foi dada pelo Instagram oficial da CCXP e conta com um vídeo de Jason Momoa, o protagonista do filme (lembra dele como Khal Drogo em Game of Thrones?) dando a notícia.

No filme, Jason Momoa viverá Arthur Curry, um homem meio humano e meio atlante que embarca em uma jornada para descobrir quem realmente é e se é digno de seu destino: ser rei. Além de Momoa, no elenco temos Amber Heard e Nicole Kidman.

A Comic Con Experience irá ocorrer dos dias 6 e 9 de Dezembro em São Paulo. Mais detalhes e horários sobre a primeira exibição do filme serão divulgados em breve.