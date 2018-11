Gabi Prado faz desabafo sobre sua saída de A Fazenda: Sem entender muita coisa

03/11/2018 | 15:09



Gabi Prado, finalmente, falou pela primeira vez sobre sua saída de A Fazenda. Neste sábado, dia 3, a modelo escreveu um baita de um textão em seu Instagram e fez um desabafo sincero sobre tudo o que estava sentindo após perder a disputa da roça para Evandro Santo. Confira:

Bom... não irei esconder nada. Vou passar para vocês o que realmente estou sentido! Estou chorando muito. Estou sem entender muita coisa, apesar de saber que Deus faz hoje e entendemos só depois. Hoje estou com sentimento de muita saudade do @joaozoli e da @luaneoficial. Hoje estou chateada por ter acreditado tanto nas pessoas, por ter feito tanto por elas... mas enfim, é feio esperar algo em troca. Faça por você e por quem é você! Hoje estou emotiva por saber que pessoas tão boas estão aqui fora assim como eu. E não porque merecemos, e sim por termos sido exatamente quem somos e por acreditarmos que não se vender em um mundo tão conturbado era a melhor maneira de merecer algo. Parece que tudo que você foi ensinada e acredita, não importa muito para a sociedade. Sou uma mulher que erra, que peca pelos exageros e extremismos. Errei sim e não me sinto menos por reconhecer isso. Na verdade, me sinto muito mais humana em poder errar para aprender acertar. Chamo isso de evolução. Mais uma vez briguei pela coisa certa mas da maneira errada. Meu terceiro reality: muita coisa vivida, muita coisa sofrida, muita felicidade, muita tristeza, muitas lágrimas, muitos sorrisos... um exagero de muitos, e hoje eu venho aqui primeiro pedir desculpas pelos meus excessos, SIM! Mas principalmente para agradecer tanto amor. (Haters, não estou lendo nada, tá?) Estão me mandando tudo que realmente importa e faz sentido. Obrigada por tanto cuidado. Então vamos lá: eu nunca achei que passaria por isso, quando eu fiz a escolha de ir a um reality, eu nunca imaginei a proporção de pessoas que eu iria atingir, com isso nunca imaginei o tamanho do amor que eu também iria sentir. Vocês me fazem querer ser melhor a cada dia. Saibam que também é por vocês que eu aguento cada tombo, cada derrota... vocês fazem meu dia junto com meu coração transbordarem de muito amor. E eu queria dizer que vai ficar tudo bem. Só preciso de mais uns dias e tudo irá se normalizar.

A declaração não parou por aí. Gabi ainda confessou que seus sentimentos por João Zoli são reais e que, se depender dela, os dois terão sim um relacionamento fora do reality. Veja:

Aí vamos continuar aqui de fora e lutar pelos justos, porque se a gente perder, iremos perder pelo que acreditamos ser correto. Eu fui a sexta eliminada e 6 sempre foi o meu número da sorte. Há quem acredite que não seja por eu ter saído, mas esse alívio que sinto confirma essa mistura de Sorte de Deus que estou passando, só ele sabe de todas as coisas e ele que escreveu assim: "GABI PRADO IRÁ CONCORRER A UM MILHÃO E MEIO, O PRÊMIO NÃO SERÁ DELA, MAS ELA VAI GANHAR MUITO MAIS QUE ISSO" e assim foi feita a vontade Dele. Eu tenho uma família incrível, amigos apaixonantes e um Exército que meu amor, tem uma força inabalável. E ah, agora tenho um grude (que está longe por enquanto) que quero sempre perto de mim. Um grude para chamar de meu, um grude para tirar o melhor de mim. Vai ser muito TE PAIXÃO PARA MUITO MUITO MUITO POUCO INSTAGRAM (dedo na ponta do nariz). #PRAZOLI is real. E só mais uma coisa, nunca se esqueçam que JUNTOS SOMOS MELHORES AINDA. Até daqui a pouco. Jajá eu volto. Fiquem com Deus. Amo vocês.

E aí, o que você achou? Sentirá falta de Gabi na atração?