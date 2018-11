Bayern tropeça mais uma vez em casa e se distancia do líder Borussia Dortmund

03/11/2018 | 14:08



Hexacampeão alemão, o Bayern de Munique demonstra na atual temporada sintomas de que o time imbatível de outrora envelheceu, perdeu força e não assusta mais ninguém no Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe voltou a decepcionar seu torcedor, ao só empatar com o Freiburg por 1 a 1, na Allianz Arena, pela décima rodada do Campeonato Alemão.

Gnabry, em jogada individual, abriu o placar para o Bayern somente aos 35 minutos do segundo tempo, mas a dois minutos do fim da partida o Freiburg obteve o empate, após Holer surgir rápido no meio da zaga para desviar sem chances de defesa para o goleiro Neuer. O resultado impediu que o Bayern somasse a 15ª vitória consecutiva sobre o Freiburg, o décimo colocado no campeonato, com 13 pontos.

O Bayern, que não vence diante de seus torcedores desde 15 de agosto, alcançou os 20 pontos ganhos e ocupa a segunda colocação na tabela, quatro atrás do líder Borussia Dortmund, que derrotou o Wolfsburg, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Reus, aos 27 minutos da primeira etapa.

Borussia e Bayern fazem o jogo mais esperado do campeonato no próximo sábado, pela 11ª rodada do Alemão, em Dortmund.

O resultado mais expressivo da rodada foi conseguido pelo Hoffenheim, em Leverkusen, ao aplicar 4 a 1, com dois gols do brasileiro Joelinton, um em cada tempo. Nelson e Griffo, de pênalti, fizeram os outros gols do time visitante, atual colocado, com 16 pontos. Bellarabi descontou para o Bayer, 12º colocado, com 11 pontos.

Na briga para fugir das últimas posições, o Schalke 04 conseguiu um resultado muito importante, em Gelsenkirchen, ao vencer o Hannover, por 3 a 1. Bentabele, Embolo e Rudy fizeram os gols da vitória, que levou a equipe para os dez pontos, na 13ª posição. Weydandt marcou para o Hannover, que fica com seis pontos, em 16º lugar.

Augsburg e Nuremberg ficaram no empate por 2 a 2. Finnbogason e Schmid fizeram os gols do time da casa, enquanto Fuchs e Muhl marcaram para os visitantes. O Augsburg tem 13 pontos, em nono lugar. Já o Nuremberg é o 14º, com dez pontos.