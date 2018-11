'Não foi fácil, foi o amor de Deus', diz Bolsonaro sobre eleição

03/11/2018 | 13:48



Em entrevista ao pastor Silas Malafaia, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que sua eleição não foi fácil e que só pode ser explicada "pelo amor de Deus". A conversa, de aproximadamente dez minutos, foi gravada na última terça-feira, dia 30, quando Bolsonaro esteve na sede da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, zona norte do Rio, mas foi ao ar neste sábado, 3, no programa de mesmo nome, na Band.

"Longe de mim querer ser o salvador da pátria", disse o presidente eleito ao pastor. "Mas o País não podia continuar flertando com o comunismo, o socialismo, com o populismo, com o desgaste dos valores familiares." Bolsonaro afirmou que, durante a campanha, "em suas andanças pelo Brasil", sempre dizia que o País precisava de um presidente "homem ou mulher, que fosse honesto, que tivesse Deus no coração e que fosse patriota".

Bolsonaro contou que esteve já por duas vezes com autoridades de Israel que se colocaram à disposição para ceder tecnologia capaz de atender ao problema da falta d''água no Nordeste do País. "Com essa tecnologia, podemos fazer até melhor do que em Israel: lá chove menos do que no nosso semiárido", afirmou. "Com isso, vamos dar independência ao povo do Nordeste, para que saia das mãos dos coronéis."

Ele contou que conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com Donald Trump. Segundo Bolsonaro, o presidente americano disse que "está muito feliz" com a vitória dele na eleição brasileira.

Sobre a formação de seu governo, Bolsonaro voltou a afirmar que está em busca de nomes técnicos para os ministérios. "A consequência final do toma lá, dá cá é a ineficiência do Estado", disse. "Por isso estamos montando um ministério de pessoas técnicas, que responda aos anseios da população e não a agremiações partidárias."

Jair Bolsonaro afirmou ainda que pretende governar pelo exemplo. "Vamos valorizar a família brasileira, respeitar a inocência das crianças em sala de aula, ter uma política de enfrentamento da violência - porque não há economia com violência -, fazer comércio com o mundo todo sem viés ideológico e buscar tecnologia com países mais desenvolvidos."

O pastor Silas Malafaia, que casou Bolsonaro com sua atual mulher, Michelle, há onze anos, falou sobre a nova primeira-dama: "É uma mulher discreta, simples, que gosta do ser humano, que na minha igreja costumava servir à mesa, é prendada, gosta do ser humano e tem um trabalho lindo com deficientes auditivos", disse.