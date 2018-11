Como letra de tango

Do Diário do Grande ABC



03/11/2018 | 13:48



Os argentinos classificam o tango como um pensamento triste que se pode dançar. O tradicional ritmo portenho se caracteriza ainda por letras pesadas, carregadas de sofrimento, melancolia e paixão. Sentimentos que transbordam não apenas nas músicas, mas no cotidiano do país vizinho, assolado por enorme crise, que levou as autoridades econômicas a bater às portas do FMI (Fundo Monetário Internacional) em busca de empréstimos. O que na prática significa ainda mais arrocho, já que o órgão internacional exige fortes ajustes para liberação de valores.

E tragédia argentina não traz sofrimento apenas aos hermanos. Faz penar também os brasileiros e, dentre eles, o Grande ABC, que tem nos vizinhos do Mercosul o maior comprador para os produtos fabricados na região, principalmente os automóveis, que saem das linhas de seis montadoras instaladas em São Bernardo (cinco) e São Caetano (uma).

Sem dinheiro, eles reduziram as encomendas em pelo menos 40% e isso impactou diretamente na balança comercial da região, que nos nove primeiros meses do ano registrou queda de 67% em relação ao mesmo período de 2017, caindo de US$ 1,1 bilhão para US$ 355,06 milhões. A diferença chega a US$ 750 milhões. Números consideráveis.

Não que as fábricas do Grande ABC tenham deixado de exportar. Pelo contrário. As vendas ao Exterior cresceram 5,9%. O problema é que a região aumentou as importações em 34,6%, o que fez cair o saldo da balança.

A grande verdade é que, além de perder o passo no tango argentino, a economia da região ainda atravessou o samba em problemas pontuais e bem conhecidos. A greve dos caminhoneiros e o período eleitoral serviram para agravar a crise econômica que o País tenta atravessar.

<EM>Resta agora esperar o início do novo governo, em janeiro, torcer para que sua equipe consiga realmente ‘desamarrar’ o Brasil e trabalhar duro para retomar o ritmo.