Ticiane Pinheiro revela que mexe no celular do marido, César Tralli

03/11/2018 | 13:09



Ticiane Pinheiro fez uma nova participação no canal do YouTube Hotel Mazzafera e revelou várias intimidades! Entre as revelações, ela disse que mexe no celular do marido, César Tralli!

- Eu mexo sempre, tenho a senha dele e ele tem a minha, a gente tem a mesma senha.

Entretanto, logo ela se explicou. Tici disse que pega o celular se o marido pede para ela fazer alguma ligação ou algo do tipo, mas que não gosta de fuçar.

- Eu não gosto porque quem procura acha, e se eu achar vou ficar P da vida, então prefiro não pensar. Mas como eu tenho a senha e ele tem a minha, eu fico mais tranquila.

A apresentadora completou, dizendo que não precisa mexer no celular de Tralli, mas que às vezes dá uma olhadinha enquanto ele está digitando.

Tici também contou sobre um dia inusitado quando ficou muito bêbada ao lado de Carol Sampaio, Ludmilla e Bruna Marquezine durante o Lollapalooza.

- Eu tinha me separado do César, estava triste. Aí a Bruna e a Ludmilla me falaram que eu tinha que tomar gin, nunca tinha tomado. Aí a Ludmilla foi lá e pegou gin com água de côco. Falei: gostosinho, doce, que delícia. Aí eu falei que queria tomar meu chopp, e elas falaram: não, o chopp você não vai ficar bêbada, você tem que ficar bêbada. Acabou o Lollapalooza, a gente foi comer, sei que não lembrava como cheguei em casa. Liguei para a Carol no dia seguinte perguntando como eu tinha chegado em casa e ela falou que me colocou em um táxi!