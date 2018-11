Túlio Gadêlha celebra um ano de namoro com Fátima Bernardes

03/11/2018 | 13:09



Na última sexta-feira, dia 2, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha completaram um ano de namoro! A apresentadora usou o Instagram para fazer uma homenagem ao amado, mas agora, foi a vez do advogado se declarar e postar imagens que resumem esses 12 meses que o casal viveu junto.

No texto, ele diz o seguinte:

Hoje fizemos um ano de namoro e aproveitamos para refazer a rota de um ano atrás. Pegamos o carro, a estrada e voltamos à casa onde tudo começou. Muita conversa e boas lembranças. Só eu e ela. O ano foi intenso, com desafios e emoções. Sinto que estamos cada vez mais fortes e mais confiantes no futuro que ainda está por vir. "Viver é uma paixão do inicio, meio ao fim. Pra quê complicação, é simples assim".

Muito amor, né?