Sem Jadson e Sheik, Jair Ventura define relacionados do Corinthians

03/11/2018 | 13:06



O técnico Jair Ventura confirmou neste sábado, após o treino do Corinthians, as ausências do meia Jadson, do meia-atacante Sergio Díaz e do atacante Emerson Sheik na lista de relacionados da equipe para o jogo contra o Botafogo, no domingo, no Engenhão, pela 32ª rodada do Brasileirão.

O trio não vai viajar com a delegação corintiana porque ainda se recupera de problemas físicos. Jadson já vinha treinando com pouca regularidade ao longo da semana, em razão de uma lesão na panturrilha direita. Díaz tem um incômodo no joelho direito e Sheik ainda se reabilita de dores musculares na coxa direita. Dos três, o atacante era quem tinha mais chance de aparecer na lista.

Sem os três jogadores, Jair encerrou a preparação do Corinthians para o duelo do fim de semana na atividade desta manhã. Num treino tático, o técnico deu atenção maior à movimentação ofensiva, posicionamento defensivo e jogadas de bola parada.

A provável escalação da equipe paulista no domingo deve ter: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Pedrinho, Ángelo Araos e Romero; Danilo.

Confira abaixo a lista dos relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar e Fagner;

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique;

Volantes: Douglas, Gabriel, Ralf e Thiaguinho;

Meias: Araos, Danilo, Fessin, Mateus Vital e Pedrinho;

Atacantes: Clayson, Jonathas, Rafael Bilu, Roger e Romero.