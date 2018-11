Bolsonaro vai à zona norte do Rio para cortar cabelo com seu antigo barbeiro

03/11/2018 | 12:51



O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) foi na manhã deste sábado, 3, a Bento Ribeiro, bairro da zona norte do Rio, para ter o cabelo cortado por Antonio Oliveira, seu antigo barbeiro. Moradores da região informaram que há pelo menos 20 anos o deputado federal frequenta o mesmo salão - e se mostraram satisfeitos com a visita.

Anesiano Paulo, 55, disse que a vinda dele é uma retribuição pelo apoio da população local. "Ele veio por um demonstração de carinho com o povo que sempre o apoiou. Ele morava aqui (Bento Ribeiro) os filhos nasceram aqui", disse o antigo vizinho.

Cercada de muito tumulto e os tradicionais gritos de "mito", a visita do presidente eleito ao barbeiro mudou a rotina de Bento Ribeiro. Em poucos minutos, após a chegada do capitão da reserva, a rua do salão ficou tomada de curiosos, que interromperam o trânsito e causaram um grande engarrafamento no entorno.

Dentro do salão, segundo vídeo divulgado pela assessoria de Bolsonaro, o clima foi de festa com os funcionários. De acordo com assessores, apesar de ter posado para fotos na sexta-feira, 2, como se estivesse cortando o cabelo, o corte de verdade foi feito neste sábado. Não foi divulgado o motivo das fotos feitas na véspera e divulgadas pelo assessoria.

Uma atendente do salão informou que Bolsonaro só corta o cabelo e nunca usou tinta para pintá-lo. O presidente eleito entrou no salão pouco depois das 10h e, segundo passantes, estava sorridente e conversando com algumas pessoas.

Após sair do salão ovacionado por dezenas de pessoas com o grito de "mito", Bolsonaro iria retornar para sua casa na Barra, na zona oeste, segundo assessores. O presidente eleito não falou com a imprensa e nem divulgou a agenda do dia.