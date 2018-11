Alec Baldwin nega ter agredido homem em estacionamento e é liberado pela polícia

03/11/2018 | 12:09



Alec Baldwin foi preso na última quinta-feira, dia 1º, por uma briga em que teria supostamente agredido um homem por uma vaga de estacionamento. Entretanto, o ator veio a público revelar que as acusações foram falsas e que ele não cometeu o crime. Em sua conta no Twitter, Alec escreveu:

Normalmente eu não comentaria algo tão errôneo quanto a história de hoje. Entretanto, a afirmação de que agredi alguém por causa de uma vaga de estacionamento é falsa. Quero ir a público afirmar isso.

O ator então postou um segundo tweet, em que critica a forma como a mídia agiu em relação ao acontecimento

Percebi que virou um esporte marcar as pessoas com a maior quantidade de acusações e difamações possíveis pelo propósito de entretenimento e quantidade de visualizações. Felizmente, não importa o quanto a história ecoe, não faz as acusações serem verdadeiras.

Alec Baldwin foi liberado da delegacia na última sexta-feira, dia 2. Ele foi indiciado por agressão e abuso leves e recebeu uma intimação para comparecer à Corte e responder às acusações. O ator saiu da delegacia sem falar com os repórteres e fotógrafos.