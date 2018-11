Atlético de Madrid cede empate no fim e perde chance de liderar Espanhol

03/11/2018 | 11:15



O Atlético de Madrid desperdiçou neste sábado grande oportunidade de assumir, ainda que provisoriamente, a liderança do Campeonato Espanhol. O time comandado pelo técnico Diego Simeone vencia o Leganés por 1 a 0 até os 36 minutos do segundo tempo, quando cedeu o empate, numa falha geral de sua defesa.

Com o tropeço fora de casa, o Atlético chegou aos 20 pontos e ficou apenas um atrás do Barcelona, que tem 21 e visitará o Rayo Vallecano ainda neste sábado. O empate abriu a possibilidade de o Atlético perder a vice-liderança. Alavés, Sevilla e Espanyol podem tomar a posição até o fim da rodada. Já o Leganés é apenas o 18º colocado, na beira da zona de rebaixamento, com nove pontos.

Ainda sem Diego Costa, machucado, o Atlético só conseguiu abrir o placar neste sábado no segundo tempo, aos 23 minutos. Griezmann bateu falta por cima da barreira, quase no meio do gol, e contou com o golpe de vista do goleiro Ivan Cuellar para balançar as redes.

A vantagem era o suficiente para somar três pontos e retomar a ponta da tabela. Mas uma bola parada também foi a chance aproveitada pelos donos da casa. Após cobrança de falta na área, Rodrigo Tarín surgiu nas costas do lateral brasileiro Filipe Luís e bateu de primeira. A bola acertou o travessão e, quando pingava na linha, o argentino Guido Carrillo chegou rapidamente para completar para as redes.

Nos minutos finais, o Atlético até tentou impor pressão, mas não teve sucesso. O Leganés se fechou e garantiu o ponto precioso na sua busca para se afastar da zona da degola.