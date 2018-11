Em A Fazenda, Nadja Pessoa exagera na bebida e precisa de atendimento médico

03/11/2018 | 11:09



Na última sexta-feira, dia 2, rolou mais uma festa em A Fazenda 10! Dessa vez, a celebração foi temática viking, com os peões caprichando nos figurinos e maquiagem. Porém, Nadja Pessoa acabou bebendo demais e, em determinado momento, até caiu no chão, sendo socorrida por João Zoli e Fernanda Lacerda, que a levaram de volta para a sede.

Depois, em conversa com Felipe Sertanejo, Catia Paganote informou que Nadja acabou recendo atendimento médico e que não poderia comer e nem beber nada até a manhã de sábado, dia 3. Tenso, né?

Nadja também se viu em problemas com Sertanejo. Aparentemente, no começo da noite, os dois estavam se dando bem, demonstrando que o clima pesado que existia entre eles ficou no passado. Porém, no meio da festa, ele informou a Leo Stronda e Luane Dias, que a peoa estava sendo inconveniente:

- Eu falei pra Fernanda, eu não quero começar a dar patada. (...) Ela (Nadja) não tem noção nenhuma. Ela falou assim, quando a gente sair (da Fazenda) a gente vai se encontrar.