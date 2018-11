Marcos Mion tem dia de folga com os filhos: Família em primeiro lugar

03/11/2018 | 11:09



Que o Marcos Mion é uma cara bacana e super gente boa, não é novidade para ninguém. Paizão para seus três filhos, ele nunca se cansa de se declarar para os seus pequenos.

Agora foi a vez de o apresentador mostrar um dia de folga ao lado de dois dos seus filhos, Donatella e Stefano! Ao ar livre, em um dia bem bonito, Mion fez um clique com os dois e escreveu o seguinte na legenda:

Mamãe em NY. Romeozão em Miami com as avós. Eu e os dois cabeça de amendoim, Tefo e Doninha, no nosso paraíso particular. Nem acredito que tive folga do hospício rural! Minha sanidade tava precisando!, brincou, se referindo ao programa A Fazenda. Além disso, o apresentador usou uma hashtag para definir: Família em primeiro lugar. Muito fofo, né?