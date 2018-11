Ben Affleck e Jennifer Garner enviam documentos do divórcio e aceitam fazer terapia juntos

03/11/2018 | 10:09



O anúncio da separação de Ben Affleck e Jennifer Garner aconteceu em 2015, mas só agora o casal está se preparando para oficializar o divórcio. Segundo informações do TMZ, ambos já enviaram os documentos necessários para um tribunal na última sexta-feira, dia 2, e nem precisaram contratar advogados para isso.

Para que toda a papelada fosse reunida e avaliada, ambos contrataram uma juiza particular e, de acordo com o site, Ben assinou os documentos no dia 9 de outubro, enquanto Jen já havia assinado, pouco dias antes. Ou seja, 9 de outubro será a data oficial do divórcio do casal, assim que a documentação for aprovada.

Esses documentos, inclusive, comprovam que o ex-casal terá custódia conjunta dos três filhos, Samuel, Seraphina e Violet. Além disso, eles concordaram em, uma vez por mês, por no mínimo seis meses, frequentar uma sessão de terapia que os ajudará a lidar com a criação dos filhos, mesmo estando separados.

Há uma cláusula no documento que também impede que um fale mal do outro na presença dos filhos:

Nenhuma das partes deverá fazer observações depreciativas ou insultantes sobre a outra... na presença ou a uma audição de distância de qualquer uma das crianças menores. Cada parte é impedida de discutir, gritar ou usar palavrões dirigidos à outra parte na presença ou na distância de audição de qualquer uma das crianças menores.

Por fim, algo que ainda não foi definido é a divisão de bens. Eles não haviam feito um acordo pré-nupcial, então não se sabe como será feita essa divisão - e isso não está especificado nos documentos.