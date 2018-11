Warriors sofre, mas brilha no fim e derrota Timberwolves na NBA

03/11/2018 | 08:55



Mais um jogo, mais uma vitória do Golden State Warriors. Mas não foi como o esperado, na noite desta sexta-feira. Os atuais campeões da NBA sofreram para superar o Minnesota Timberwolves pelo placar de 116 a 99, diante de sua torcida. O Warriors contou com um apagão dos rivais no último quarto para sacramentar a nona vitória na temporada.

Com apenas uma derrota em dez jogos, o time da Califórnia segue com a melhor campanha do campeonato até agora. E lidera a Conferência Oeste. Já o Timberwolves é apenas o 11º colocado na mesma tabela, com quatro vitórias e agora cinco derrotas.

Os astros do Warriors foram novamente decisivos para o triunfo. Kevin Durant foi o líder da vez, com um "double-double" de 33 pontos e 13 rebotes. Foi o cestinha da partida. Stephen Curry anotou 28 pontos, nove rebotes e sete assistências. E Klay Thompson contribuiu com 22 pontos.

A boa atuação do trio fez o Warriors virarem o placar no último quarto, no qual o Timberwolves abriram com quatro pontos de vantagem. Os visitantes, contudo, sofreram forte queda de rendimento no período e foram incapazes de impor resistência diante dos favoritos.

O destaque da equipe de fora foi o canadense Andrew Wiggins, responsável por 22 pontos. Jimmy Butler marcou 21 e o novato nigeriano Josh Okogie contribuiu com 15. Derrick Rose, por sua vez, começou no banco de reservas e esteve em quadra por apenas quatro minutos. Ele sofreu uma lesão no tornozelo. No jogo passado, havia brilhado ao anotar seu recorde de 50 pontos em apenas uma partida.

Em outro bom jogo desta sexta, o Houston Rockets bateu o Brooklyn Nets por 119 a 111, fora de casa. Chris Paul liderou os visitantes ao marcar 32 pontos, sua melhor performance na temporada até agora. Anotou ainda 11 assistências e sete rebotes. James Harden ficou de fora por lesão, assim como o brasileiro Nenê.

Um dos maiores destaques da temporada passada, o Rockets ainda sofre para fazer bonito no atual campeonato. A vitória desta sexta foi apenas a segunda do time, que já soma cinco derrotas. Por isso, é apenas o antepenúltimo colocado da Conferência Oeste. Já o Nets é o nono da tabela Leste, com três triunfos e seis derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Orlando Magic 95 x 120 Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets 111 x 119 Houston Rockets

Washington Wizards 108 x 134 Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls 105 x 107 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 106 x 118 New York Knicks

Utah Jazz 90 x 110 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 98 x 107 Toronto Raptors

Golden State Warriors 116 x 99 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos deste sábado:

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers x Boston Celtics

Atlanta Hawks x Miami Heat

Chicago Bulls x Houston Rockets

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers