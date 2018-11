Água Santa busca adquirir entrosamento em preparação

João Victor Romoli



03/11/2018 | 07:00



Primeiro time da região a ser eliminado na Copa Paulista, o Água Santa tenta se aproveitar do fato de possuir mais tempo de preparação para a Série A-2 do Paulista de 2019. A equipe, que espera ter o elenco fechado até dezembro (cerca de 23 atletas), busca se acostumar novamente ao comando do técnico Márcio Ribeiro.

Isso porque o treinador ocupava o cargo de diretor, mas já começou o trabalho realizando mudanças. Promoveu Júlio Cesar, Henrique, Luan Dias e João Victor ao profissional, manteve atletas como Batista, Fernando e Erick, além de ter contratado Maninho, Bocão e Diogo Marzagão. Na quarta-feira, por exemplo, o Netuno venceu jogo treino contra o Atibaia por 1 a 0.