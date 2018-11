Em fase final de recuperação, Alex Reinaldo fala sobre lesão

João Victor Romoli



02/11/2018 | 22:18



Desfalque durante toda a Copa Paulista, o lateral-direito Alex Reinaldo é um dos nomes certos para permanecer no São Caetano em 2019. O atleta, que está voltando de lesão no ligamento cruzado do joelho direito, lamentou a ausência e contou como foi o período em que ficou sem entrar em campo.

“Não desejo para ninguém o que passei em relação à contusão. Sofri lesão de ligamento cruzado e fiquei quase sete meses parado. Graças a Deus estou voltando. O momento é de retornar bem e manter o que eu vinha fazendo. Estava em bom momento na carreira, bom momento no clube e, infelizmente, me machuquei. Agora é preciso retomar e seguir firme”, disse o jogador, que tem 51 jogos pelo Azulão e marcou um gol.

Ele ainda foi peça fundamental na conquista do título da Série A-2 de 2017, quando deu nove assistências.