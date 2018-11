Mesmo licenciado, Rautenberg emplaca irmão em cargo no Paço

Fabio Martins



03/11/2018 | 06:29



A Prefeitura de Santo André, comandada por Paulo Serra (PSDB), nomeou o irmão do vereador licenciado Roberto Rautenberg (PRB), Ricardo Rautenberg, para atuar na função comissionada de diretor de departamento, dentro da Pasta de Planejamento e Assuntos Estratégicos. Eleito parlamentar com a maior votação do Grande ABC no pleito de 2016, com 7.863 votos, o republicano está afastado desde agosto do ano passado, e desempenhou papel autointitulado de independente na Câmara em breve período dos apenas sete meses que exerceu do segundo mandato legislativo.

No cargo apadrinhado, o parente do parlamentar licenciado recebe vencimentos mensais de R$ 8.274. Ricardo tem sido cotado a entrar na disputa eleitoral de 2020, como candidato a vereador, na tentativa de acolher o espólio familiar. Rautenberg alcançou votação expressiva ao se colocar à frente da causa de proteção animal, mesma ligação do irmão. O republicano surpreendeu quando optou por cuidar dos negócios pessoais, decidindo se ausentar do mandato no segundo semestre de 2017. Tira, desde então, sucessivas licenças – deu lugar a Jorge Kina (PSB), primeiro suplente.

No Portal da Transparência, Ricardo consta na condição de diretor de projetos especiais voltados a PPP (Parcerias Público-Privadas). A aposta dos apoiadores de Rautenberg passa por lançar irmão em chapa proporcional pelo PSDB, antigo sonho do republicano, que cogitou brigar em 2016 na concorrência ao Paço, mas recuou às vésperas das convenções partidárias e aceitou novamente postular vaga de vereador, fechando aliança com o ex-prefeito Aidan Ravin (Podemos). Em 2014, ele concorreu a uma cadeira na Câmara Federal, ainda pelo PTB, e registrou 42.017 votos.

Roberto Rautenberg não tem descartado a pessoas próximas a hipótese de abandonar a vida pública com o desfecho desta legislatura, daqui dois anos. Apesar de longe dos holofotes, o parlamentar afastado mantém, no entanto, agenda com alguns vereadores da cidade – principalmente com aqueles que são sócios deles em rede de academias esportivas. Para dar continuidade a trabalho parcial na seara política, ele também possui boa parcela de seus assessores de confiança lotada no gabinete de Kina – sete do total de dez funcionários em postos comissionados –, que herdou espaço ainda provisório.

Rautenberg não retornou às ligações da equipe do Diário. O Paço de Santo André não se manifestou a respeito da relação da contratação.