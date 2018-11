Trump diz que economia será ameaçada se democratas vencerem eleição

02/11/2018 | 19:44



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender seus feitos na economia do país, como a baixa taxa de desemprego, os salários mais altos para os trabalhadores americanos, e a forte criação de postos de trabalho, à medida que as eleições de meio de mandato se aproximam. "Se os democratas vencerem, haverá uma bola de demolição gigante contra a nossa economia", afirmou o líder republicano.

Em comício realizado na cidade de Huntington, Virgínia Ocidental, Trump voltou a fazer comentários negativos sobre a questão imigratória no país. Ele afirmou que os democratas são responsáveis por problemas relativos a crimes em solo americano. "Democratas querem abrir fronteiras para deixar caravanas de imigrantes entrarem aqui. Uma está a caminho e outras três estão se formando. Um congresso republicano indica menos crimes e mais empregos. Um Congresso democrata indica mais crimes e menos empregos. A escolha é simples."

Trump disse, ainda, que a votação na Virgínia Ocidental será "poderosa" porque pode definir quem comandará o país. "Estaremos aqui observando os números na próxima terça-feira", afirmou o presidente cujo comício contou com o candidato republicano ao Senado no Estado, Patrick Morrisey. O republicano irá enfrentar o democrata Joe Manchin, que é o atual representante da Virgínia Ocidental no Senado americano. Trump fará outro comício no Estado na próxima segunda-feira.