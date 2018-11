Diane Kruger dá à luz seu primeiro filho com Norman Reedus

02/11/2018 | 18:17



A gravidez foi praticamente um mistério, mas agora veio a notícia do nascimento! Segundo informações da People, Diane Kruger deu à luz seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Norman Reedus.

O casal se conheceu em 2015 ao trabalhar junto no filme Sky e geralmente é bem discreto e prefere manter a privacidade. Por isso, o representante não informou nenhum detalhe em relação ao sexo do bebê, o nome ou a data oficial do nascimento.

Esse é o primeiro filho de Diane, mas o astro de The Walking Dead já é pai de Mingus Lucien, de 19 anos de idade, fruto de seu relacionamento com a ex, Helena Christensen.