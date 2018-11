Tatá Werneck faz homenagem e se declara para Rafael Vitti: Te amo. Te admiro. Te respeito

02/11/2018 | 18:17



Nessa sexta-feira, dia 2, Rafael Vitti completou 23 anos de idade! E para não deixar a data passar em branco, Tatá Werneck fez uma homenagem e tanto ao amado. No Instagram, a atriz postou um álbum com fotos dos dois ao longo dos anos e escreveu um grande texto, que começou da seguinte maneira:

Toda vez que vejo uma foto antiga nossa eu penso "Por que tiravam a sobrancelha do Léo Regis?" e também "Por que você me deu um jarro de flores escrito pai no meu aniversário?" e "Onde você estava esse tempo todo?". Eu só tenho resposta pra terceira pergunta: porque você não havia nascido. Eu olho pra trás e vejo o quanto evoluímos juntos. O quanto nos transformamos. E o quanto você desperta meu melhor lado. A nossa paz não vem depois do conflito. O riso não vem depois do choro. Com você primeiro vem a paz. Vivemos em paz. Paz potente, pulsante. Conhecemos nossos podres e buracos profundos (pai. Não é isso. Me expressei mal). A gente sabe se divertir. Sabe estar junto. Sabe estar separado. E sabe brigar e fazer as pazes no mesmo dia. Com respeito. Com amor. Isso é o mais importante.

Ela continua:

Eu amo seu senso de humor. Seu coração gigante. Sua generosidade e gentileza com QUALQUER PESSOA! E eu acho a sua cara uma das coisas mais maneiras que eu já vi a olho nu. É como acordar com vista pro mar. Uma cara linda com um pouco de sal porque você deita na cama com areia. Amo a nossa desorganização onde, na nossa mistura, achamos um chocolate antigo, um CD do É o Tchan e uma coleira. E nem achamos o que estávamos procurando mas resolvemos adotar mais um cachorro dançando axé. Do nada. Nada é planejado. Mas tudo existe.

E por fim, conclui:

Eu continuo não acreditando em conto de fadas. Mas é muito bom viver a realidade ao seu lado.Te amo. Te admiro. Te respeito. Te desejo o melhor. Não só porque te amo. Mas porque você MERECE! Parabéns alminha mais pura do mundo. Temos a sorte de vermos, nesse caos, a sua luz, dizendo: "eu acho que sei onde é. Mas tem que fazer uma trilha. Vou levar o Nino. E vou só pegar onda antes". Parabéns pelos seus 32 anos. 23. Foi mal. Confundi. Parabéns, Menino do Rio.