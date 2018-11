Juscelino no Grande ABC

Ademir Médici



JK, presidente da República, viria várias vezes ao Grande ABC. Em 28 de setembro de 1956, no início do governo, inaugurou, em São Bernardo, no km 16 da Via Anchieta, a fábrica de caminhões Mercedes-Benz.

Outra visita de JK foi na tarde de 7 de março de 1958. Naquele dia inaugurou a fábrica de motores a gasolina da Willys Overland do Brasil.

Beltran Asêncio, o fotógrafo da cidade, cobriu o acontecimento e registrou a cena que ilustra o artigo de hoje.

Sobre a localização da indústria automobilística, Ramiz Gattás conta que cada fabricante estabeleceu o seu critério:

- Com exceção da Fábrica Nacional de Motores, situada no Estado do Rio de Janeiro, as demais, todas, já estavam sediadas na Grande São Paulo, operando com suas linhas de montagem desde os primórdios.

- Algumas optaram por ampliar suas instalações, ou situar-se, posteriormente, no eixo Rio-São Paulo, por motivos técnicos, econômicos e de abastecimento, sobretudo porque era na Grande São Paulo que se situavam acima de 90% das indústrias de autopeça existentes no País.

DICA DE LEITURA

Ramiz Gattáz, A Indústria Automobilística e a 2ª Revolução Industrial no Brasil – Origens e Perspectivas (Prelo Editora, 1981).

É um livro de 532 páginas, escrito por um industrial que participou diretamente da revolução que dá nome à sua obra.

Além da experiência pessoal, Ramiz Gattáz se alicerça de uma documentação primária e secundária das mais raras, incluindo o noticiário de então.

Guardamos com muito carinho o livro, que ele nos autografou por ocasião de uma entrevista para o Diário, em 15 de outubro de 1982.



Lá vem a banda do Tiro de Guerra...

...de Santo André. Percorre a Rua Campos Sales, sentido da Rua Coronel Oliveira Lima. Observem, entre as casas, o espaço da Praça do Carmo. A casa da esquina, antes da igreja, com detalhes arredondados, foi a residência do prefeito Saladino. Hoje ali há o edifício onde funciona agência do Banco Santander.

''A vítima, o assaltante e o político’

Aconteceu num tranquilo dia da primavera, tudo se encadeando em perfeita ordem democrática. Basta fechar os olhos e imaginar a sequência da tragédia cômica.

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 3 de novembro de 1988 e transcrita agora, na íntegra, no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.



Diário há 30 anos

Quinta-feira, 3 de novembro de 1988 – ano 31, edição 6900

Manchete – Governo propõe controlar preços de 180 produtos

Política – TV pirata põe campanha de José Teixeira no ar. Ele era candidato a prefeito de Rio Grande da Serra pelo PMDB.

Memória – Carmine, Pezzolo, Lapate e Costa, nomes do Ginásio Santo André.

Memória Eleições – Inovações eleitorais em 1907 na região.

Esportes – Atletas do Sesi Santo André vão fazer antidoping.

Terceira Divisão – Campeonato Brasileiro. Em Curitiba, Colorado 0, Santo André 1, gol do centroavante Ferreira.

Em 3 de novembro de...

1918 – A marcha da epidemia da gripe espanhola: o número de óbitos elevou-se a 141 em São Paulo.

Faleceram em Santo André, vitimados pela gripe, Ricardo Ferreira Marques e mulher; e Euclides Serra; em Paranapiacaba, os menores Angela Rodrigues, Olivia de Brito, Maria Chaves, Pura Thyrso, Laurinda Vieira e Jacintha Gomes.

A guerra. Do noticiário do Estadão: foi posto a pique pelos italianos o couraçado austríaco ‘Viribus Unitis’.

1968 – Comendador Emilio Sortino, presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), publica carta aberta cobrando mais pressa nas obras realizadas nas ruas Coronel Oliveira Lima e Bernardino de Campos.

