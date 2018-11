PT pede doações para encerrar contas da campanha presidencial de Haddad

02/11/2018 | 16:55



O Partido dos Trabalhadores (PT) está pedindo, em seu perfil oficial no Twitter, ajuda dos eleitores para encerrar as contas da campanha à presidência de Fernando Haddad e Manuela D''Ávila (PCdoB). "Ajude a encerrar nossas contas e fortaleça a resistência", diz a publicação.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as doações para campanhas podem ser feitas por pessoas físicas, por meio de plataformas online. As "vaquinhas" virtuais foram implantadas pela primeira vez nesta eleição.