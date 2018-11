Comércio tem sido estabilizador da relação EUA-China, diz porta-voz chinês

02/11/2018 | 16:45



O presidente da China, Xi Jinping, ressaltou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a economia e o comércio bilateral têm servido como a pedra fundamental e o estabilizador das relações sino-americanas, informou nesta sexta-feira o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês Lu Kang.

"Acreditamos que o único caminho viável é conduzir diálogos e consultas à base de respeito mútuo e sob o princípio de igualdade, boa-fé e benefícios mútuos, de forma a abordar as preocupações um do outro e alcançar resultados aceitáveis para ambos os lados que também cumpram as exigências levantadas pelos líderes dos dois lados na conversa telefônica ontem", disse Lu.

Questionado sobre acusações do procurador geral dos EUA, Jeff Sessions, de que a "espionagem econômica" de Pequim estava "aumentando rapidamente" e que o governo americano estava lançando uma iniciativa para coibir essas práticas chinesas, o porta-voz respondeu que, se Washington tiver preocupações nessa frente, deve apresentar "evidências sólidas" que resistam ao teste dos fatos.

Ele destacou ainda que a intenção demonstrada tanto por Trump quanto por Xi de resolver as disputas por meio do diálogo "serve aos interesses dos EUA e da China bem como àqueles da comunidade internacional".