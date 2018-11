02/11/2018 | 16:09



Parece que o divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt está perto de ser finalizado! Desde que se separaram em 2016, o ex-casal entrou em uma disputa pela guarda dos filhos, mas a grande questão sempre foi a divisão de bens e do dinheiro. Agora, fonte próximas informam o The Blast que a atriz cedeu informações importantes sobre sua fortuna aos advogados do astro. Depois, será a vez de Pitt entregar detalhes de sua fortuna que, segundo fontes, é maior que a de Jolie.

Além disso, Angie estava processando o ex porque, pelo fato de eles terem ficado casados por pouco tempo, ela não teria direito a receber dinheiro e os bens dele, com o fim do relacionamento. Foi aí que as negociações ficaram tensas, com Brad acreditando que sua ex queria destruir sua imagem, inventando histórias e criando mentiras.

Um dos bens que está causando mais problemas é em relação à divisão que eles farão das finanças do vinhedo de ambos, que fica localizado na França. Os dois compraram o local, de 500 acres, em 2011, por 60 milhões de dólares, ou seja, 221 milhões de reais. A ideia é deixar para os filhos, que eventualmente tomariam conta do negócio.

O que também está sendo finalizada é a questão da custódia dos filhos e, ainda de acordo com o The Blast, as negociações estão acontecendo de forma positiva.