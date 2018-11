Bolsas da Europa: ganhos predominam com possível acordo entre EUA e China

02/11/2018 | 15:38



As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, em meio a indicações de que EUA e China estariam mais próximos de superar suas divergências comerciais e fechar um acordo.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,28%, em 364,08 pontos.

Os ganhos predominaram na Europa depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ontem que houve progresso nas discussões comerciais com a China, gerando esperanças de que os dois países cheguem a algum tipo de entendimento e deixem de impor tarifas a importações um do outro.

Os mercados europeus, no entanto, reduziram ganhos ou migraram para território negativo após Larry Kudlow, principal assessor econômico de Trump, negar em entrevista à CNBC que o presidente teria pedido a elaboração de um acordo preliminar antes de se encontrar com seu equivalente chinês, Xi Jinping, em reunião do G-20 a ser realizada no fim do mês na Argentina. O suposto pedido havia sido noticiado pela Bloomberg.

Os bancos se destacaram hoje, em especial na Itália, à espera da divulgação do último teste de estresse da Autoridade Bancária Europeia (EBA, pela sigla em inglês). Em Milão, o BPM subiu mais de 3% e o UBI Banca teve alta de 3,3%. O sistema bancário italiano vem sendo monitorado de perto desde que Roma entrou em conflito com a União Europeia por causa de sua meta de déficit orçamentário considerada pouco ambiciosa.

Após o encerramento dos negócios na Europa, a EBA divulgou que todos os 48 bancos de 15 países europeus testados atingiram as exigências mínimas de capital.

O índice italiano FTSE-MIB liderou os ganhos hoje, fechando em alta de 1,07%, a 19.390,34 pontos. Em Paris, o CAC-40 subiu 0,32%, a 5.102,13 pontos, enquanto em Frankfurt, o DAX-30 avançou 0,44%, a 11.518,99 pontos, e em Madri, o IBEX 35 se valorizou 0,43%, a 8.993,00 pontos.

Já em Londres, o FTSE-100 caiu 0,29%, a 7.094,12 pontos, à medida que investidores optaram por uma postura cautelosa antes do fim de semana. BP e Royal Dutch Shell recuaram 1,5% e 0,9%, respectivamente, num momento em que o barril do petróleo tipo Brent mostrava fraqueza.

Também ficou no vermelho nesta sexta o índice português PSI-20, que caiu 0,70% em Lisboa, a 4.979,51 pontos.