Spotify lista canções mais ouvidas no mundo no Dia das Bruxas

Luís Felipe Soares



03/11/2018 | 07:00



O Spotify revelou lista com as músicas mais ouvidas na plataforma de streaming durante o Halloween, nacionalmente conhecido como Dia das Bruxas, celebrado em 31 de outubro. Esse levantamento mundial levou em conta também todos os plays dados pelos usuários nas canções na data nos últimos três anos, demonstrando a preferência do público ao longo das temporadas mais recentes entre obras antigas e mais atuais.

A primeira colocação ficou com o clássico oitentista Thriller, lançado em 1982, um dos maiores sucessos da carreira do cantor Michael Jackson (1958-2009). O famoso videoclipe, protagonizado por zumbis que andam pelas ruas e também dançam, marca o clima um tanto quanto sombrio sobre a composição. As canções Ghostbusters, datada de 1984, de Ray Parker Jr. e marcante trilha sonora dos filme Os Caça-Fantasmas, e Monster Mash, de 1962, de Bobby Pickett & The Crypt-Kickers, fecham o pódio.

Segundo o popular serviço musical on-line, os países que mais buscaram essas canções temáticas foram Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido e Itália.